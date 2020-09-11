Denktaş: “Pompeo, iki taraf arasında dengeyi korumalı”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, ABD Dışişleri Bakanı’nın adayı ziyaretinde Kıbrıslı Türkler ile temas kurmamasını eleştridi.

Denktaş, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yarın adaya geleceğini öğrenmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz Salı günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Güney Kıbrıs'a yaptığı ziyaretin ardından, Sayın Pompeo'nun da adaya gelecek olması Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliğin yükseldiği dönemde kritik niteliktedir.

Sayın Pompeo'nun ziyaretleri kapsamında Rum Lider Nikos Anastasiadis ile görüşeceği bilgimiz dahilindedir. Ancak Sayın Pompeo'dan adanın eşit siyasi ortağı olan Kıbrıslı Türkleri, Sayın Lavrov gibi görmezden gelmemesini arzu ediyoruz.

Kıbrıslı Türkler en az Kıbrıslı Rumlar kadar Doğu Akdeniz'de söz sahibidir ve bahse konu sorunun önemli bir aktörüdür. Bu bağlamda Sayın Pompeo'dan adaya yapacağı ziyaretinde iki taraf arasındaki dengeyi korumasını, adil davranmasını ve Kıbrıslı Türklerin hür iradesi ile seçtiği Cumhurbaşkanlığı makamını ziyaret etmesini beklemek en doğal hakkımızdır.”