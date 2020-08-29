Denktaş: “Pandemi ile ilgili çağrımın YSK’da yankı bulması memnuniyet verici”

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, pandemi nedeniyle oluşan yeni ortamda girilen seçim propaganda sürecinde izlenmesi gereken önlemlerin belirlenmesi çağrısı Yüksek Seçim Kurulu’nda yankı bulmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Denktaş yaptığı açıklamada, iki hafta önce tek tek Cumhurbaşkanı adaylarını arayarak seçim çalışmalarının halkın sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde düzenlenmesi konusunda bir mutabakat sağlanması girişimlerinin, UBP Adayı Ersin Tatar hariç diğer adaylar tarafından olumlu karşılandığını anımsattı.

Bir adayın bu mutabakata yanaşmaması nedeniyle adaylar arasında izlenmesi gereken kurallar üzerinde görüş geliştirilememesinin üzüntü verici olduğunu ifade eden Denktaş, buna karşılık Yüksek Seçim Kurulu’nun isabetli bir yaklaşımla inisiyatif üstlenmesi ve propaganda prensiplerini bir YSK duyurusu olarak açıklamasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Adaylara yeniden çağrı yapan Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş YSK’nın belirlediği kurallara uymak konusunda hassasiyete çağırdı ve seçimde avantaj sağlamak adına halkın sağlığını tehlikeye atmaya tevessül edilmemesini istedi.