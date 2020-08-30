Denktaş: “Pandemi ile ilgili çağrımın YSK’da yankı bulması memnuniyet verici”

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş yaptığı açıklamada, iki hafta önce tek tek Cumhurbaşkanı adaylarını arayarak seçim çalışmalarının halkın sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde düzenlenmesi konusunda bir mutabakat sağlanması girişimlerinin, UBP Adayı Ersin Tatar hariç diğer adaylar tarafından olumlu karşılandığını anımsattı.
Adaylara yeniden çağrı yapan Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş YSK’nın belirlediği kurallara uymak konusunda hassasiyete çağırdı ve seçimde avantaj sağlamak adına halkın sağlığını tehlikeye atmaya tevessül edilmemesini istedi.