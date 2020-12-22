Denktaş: "Önce 'sağlık' doğru bir yaklaşım değil"

Serdar Denktaş'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Sağlık Bakanımız 25 Aralık itibarı ile kapanacağımız yönünde bir açıklama yapmış. Sabahtan beri telefonlar durmuyor. Bakanlar Kurulunda böyle bir karar yok. Geldiğimiz aşamada "önce sağlık " doğru bir yaklaşım değildir. "Sağlık ve ekonomi" birlikte öncülük almaz ise çok sağlıklı!!! Ama aç bir duruma düşeriz. Kamu kesimi unutmasın ki çarşıda çark dönmezse kamu maaş ödeme çarkıda durur..." Bulacan annem ödeycen annem" diyenlere verilecek cevap " ödeycem annem,söylediğimi yapacan yavrum" olur. Akıl başa gelsin. Bu tarihler arasında artırılmıs kontrol,artırılmış uçuş, çalışacak otellere artırılmış sorumluluk ve kalacak yeri belli olmayan girişlere

Müsamahasız engel ile "sağlık ve ekonomi " birlikte ve öncelikli ele alınmalıdır."