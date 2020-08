Denktaş: "Öğrencilerin ülkeye gelişinin sağlanmasının ekonomiye büyük katkıları olur"

Denktaş’ın Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Denktaş ziyarette yaptığı konuşmada, öğrencilerin ülkeye gelişinin hükümet tarafından planlanmasının yapılması gerektiğine işaret ederek, öğrencilerin gerekli sağlık koşulları ile ülkeye gelişinin sağlanması durumunda daralan ekonomiye de büyük katkıları olacağını söyledi.

Denktaş, seçim çalışmaları için geldiği Lefke’de üniversiteyi ziyaret etmeden dönmek istemediğini dile getirerek, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın yönlendirmesi ile Girne’ye kurulması düşünülen üniversitenin bölgeye kazandırıldığını anımsattı.

Üniversitenin bu bölgeye kurulmasında da kendisinin Lefke’de askerlik hizmeti sırasında yaptığı tespitlerle oluştuğunu kaydeden Denktaş, bu anlamda LAÜ’nün kendisi açısından her zaman ayrı bir yeri olduğunu kaydetti.

Bugün, üniversitenin, bölgenin can damarı haline dönüştüğünü kaydeden Denktaş, her geçen dönem başarı çıtasını yükselmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Açıklanan öğrenci listelerinde en çok kayıt hakkı kazanan üniversiteler sıralamasında LAÜ’nün KKTC’de ikinci sırada olduğunu anımsatan Denktaş, ancak öğrencilerin ülkeye taşınmasının planlanmasının büyük bir mesele olduğunu ifade etti.



Bunun için şu ana kadar herhangi bir hazırlık olmadığının görüldüğüne değinen Denktaş, öğrencilerin karantinaya alınıp alınmayacağı, alınırsa nerelerde gerçekleşeceği konusunda net bir tablo ortaya konmadığını belirtti.Denktaş, öğrencilerin gerekli planlamalar yapıldıktan sonra ülkeye gelmelerinin sağlanmasının daralan ekonomiye de büyük katkılar koyacağına işaret etti.LAÜ ile, seçimlerle ilgili değil her zaman dayanışma içerisinde olduğuna değinen Denktaş gönül bağının her zaman süreceğini söyledi.Denktaş, “İnşallah bir süre sonra da bu üniversitenin buraya kurulmasına imza atan Kurucu Cumhurbaşkanı’nın makamından buraya yeni bir ziyaret gerçekleştiririm” temennisini de dile getirdi.Açıklamada, LAÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet Ali Yükselen’in de yaptığı konuşmada, Denktaş’a desteği ve ziyareti için teşekkür ettiği belirtildi.