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Denktaş: "Öğrencilerin gelişinin sağlanması konusunda belirsizlik var"

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Denktaş, DAÜ’yü ziyaret etti..

28 Ağustos 2020 Cuma 12:02
Denktaş: "Öğrencilerin gelişinin sağlanması konusunda belirsizlik var"
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Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, açıklanan verilere göre öğrenci sayısını korumuş olmanın memnuniyet verici olduğunu, ancak bu öğrencilerin adaya gelişinin nasıl sağlanacağı konusunda belirsizliğin devam ettiğini belirtti.
Denktaş, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni  ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın ile bir araya geldi.
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş’ın seçim bürosundan verilen bilgiye göre, Denktaş, burada yaptığı konuşmada adanın ilk üniversitesi ünvanını taşıyan DAÜ’ni ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, seçim dönemi olsa da, ziyaretin aynı zamanda DAÜ’nün yeni yönetimine bir hayırlı olsun ziyareti olduğunu dile getirdi.
Öğrenci yerleştirme sınavı sonucu çıktığında KKTC’yi  tercih eden öğrenci sayısının geçen yıla göre bir artış göstermesinin memnuniyet verici olduğunu ancak bu öğrencilerin gelebilmeleri için yapılması gerekenler olduğunu ifade eden Denktaş: “ Bunu hükümetimizin acilen ele alması lazım. Çünkü başka bir nedenle öğrencilerin gelişi düşünülmeden uçak sayısının düştüğü bir ortamda yaşıyoruz şu anda. Ne yapacaklar, nasıl yapacaklar, bu öğrencilerin buraya gelmesi için nasıl imkânlar sağlamaktayız ülke olarak bunun üzerine hemen düşünülmesi gerekir “ dedi.

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Denktaş,  kayıt yaptırarak fiilen gelecek eski ve yeni öğrencilerin yurt dışından, karantina imkânlarının nasıl sağlanacağının da düşünülmesi gerektiğini belirterek  “Üniversiteler ‘biz yaparız bu işi’ dedi doğru ama hangi binada, nasıl yapılacak ve bunun ortaya çıkaracağı mali yük bir anlamda nasıl karşılanacak?  Devlet üniversitelerimizin tümüne bu anlamda ek harcama yapmak zorunda olan üniversitelerimizin tümüne nasıl bir katkı koyacak?” diye sordu.

SENDİKALARA ZİYARET
Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş DAÜ ziyareti kapsamında sırasıyla DAÜ Personel Sendikası, DAÜ Akademik Personel Sendikası ve DAÜ Birlik ve Dayanışma Sendikası’nı da ziyaret ederek Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.
Görüşmede adaylık vizyonu hakkında sendika üyelerine bilgiler veren Denktaş, Üniversite personeli ve akademisyenlerin pandemi döneminde yaşadıkları sorunlar hakkında bilgiler aldı.
 

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Son Güncelleme: 28.08.2020 12:22
Anahtar Kelimeler:
Serdar Denktaş Daü Ziyaret
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