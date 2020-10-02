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Denktaş, Motor Sporları Kulüplerinin Başkanları İle Bir Araya Geldi

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, motor sporları kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldi.

02 Ekim 2020 Cuma 15:02
Denktaş, Motor Sporları Kulüplerinin Başkanları İle Bir Araya Geldi
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 Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, motor sporları kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldi.

Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Denktaş burada yaptığı konuşmada, “eski bir rallici yeni bir motorcu olarak her türlü motor sporunun sürücüye belli bir disiplini yansıttığını bilen biriyim” dedi.

Motor Sporları Birliğinin kurulma girişiminin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Denktaş, “Motor sporlarını bırakıp siyasete yöneldikten sonra attığımız adımlarla gençlerin dünya ile de yarışabileceği bir standarta ulaşmasını sağlamış olduk” dedi.

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Kendisinin Gençlik ve Spor Bakanı olduğu dönemde sadece imkanları sağladığını ama esas meselenin gençlerin bu imkanı kullanmak suretiyle yeteneklerini geliştirebilmesi olduğunu dile getiren Denktaş, bu durumun memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Gelecek dönemlerde ümidinin özel etaplar ve pistlerin daha da gelişmesi olduğunu dile getiren Denktaş, birliğin kurulmasının ardından Motor Sporları Konfederasyonu oluşmasını temenni etti.

Denktaş, seçilmesi halinde de her zaman motor sporuna emek verenler ile birada olmaya devam edeceğini ve desteğinin de süreceğini kaydetti.

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Son Güncelleme: 02.10.2020 16:48
Anahtar Kelimeler:
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş
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