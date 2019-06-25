Denktaş, Maraş konusunda açıklama yaptı

“ALEYHİMİZE DÖNEBİLECEK BİR KONJONKTÜRE GİREBİLİR”

“HÜKÜMETİ DAHA DİKKATLİ OLMAYA, İSTİŞAREYE DAVET ETMEK GÖREVİMDİR”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, Maraş konusunda yaptığı açıklamada “Hükümeti bundan sonraki süreçte daha dikkatli olmaya, böylesine yaşamsal konularda aceleye getirilmiş açıklamalar yapmadan önce gerek Cumhurbaşkanlığı ve gerekse muhalefet partileriyle istişareye davet etmek görevimdir” dedi.

Denktaş, “Hükümet tarafından aniden gündeme getirilen Maraş konusu, acemice tavırlarla ve çelişkili açıklamalarla aleyhimize dönebilecek bir konjonktüre girebilir” dedi.

Yazılı açıklama yapan Denktaş, “Maraş konusundaki görüşlerimiz çok net olarak bilinmekte. Daha önce açıkladığım gibi Annan Planı referandumu hemen sonrasında ilk kez ve sonrasında da belirli aralıklarla gündeme getirdiğimiz “Maraş” açılımını en son Temmuz 2017’de üst düzey liderler toplantısında yazılı olarak sunduğumuz önerilerle bir kez daha gündeme getirmiştik” ifadelerini kullandı.

“ÖNEMLİ OLAN BU AÇILIMIN NEDEN YAPILDIĞININ ANLATILMASI”

Açıklamasında o gün sundukları dökümanda Maraş’la ilgili BMGK kararları bulunduğunu hatırlattıklarını belirten Denktaş, rapordaki şu ifadelere yer verdiklerini kaydetti:

“ Bölgenin (raporda) belirtildiği şekilde yerleşime ve imara açılması uluslararası aktörlerce de ihtiyatlı bir şekilde destek görebilir. Önemli olan bu açılımın neden yapıldığının anlatılmasıdır. Bu açılımı Kıbrıs’ta bir anlaşmaya varabilmek için atılmış bir adım olarak göstermeliyiz.”

“KIBRIS SORUNU KIBRIS TÜRK HALKI İÇİN YAŞAMSALDIR, PARTİLER ÜSTÜDÜR”

Denktaş, şunları kaydetti:

“Dışişleri Bakanı ise daha sonra belli ki yaptıkları acemiliğin ya farkına varmış ya da ciddi bir şeklide uyarılmıştır ki Bakanlar Kurulu kararının sadece envanter çalışmasıyla kısıtlı olduğunu açıklamak zorunda kalmıştır. Bu açıklamanın uluslararası camiadan tepki almamızı önlemeye yetip yetmeyeceğini önümüzdeki günlerde anlayacağız.

Kıbrıs Türk halkını hükümetin acemiliklerinin bedelini ödemeye mahkum etmek kimsenin hakkı değildir. KKTC’nin yeni maceralara değil, böylesine önemli konularda sivil toplumu da karar mekanizmaları içerisine çekerek geliştireceği ortak akılla üretilen politikalarla yürümesi gerekmektedir.

Kıbrıs konusu popülist yaklaşımlarla ele alınacak bir konu değildir. Kıbrıs sorunu Kıbrıs Türk halkı için yaşamsaldır, partiler üstüdür.

Umarım GKRY bu açıklamaları gerekçe göstererek konuyu bir kez daha BM Güvenlik Konseyi veya diğer başka uluslararası kurum veya kuruluşların gündemine getirmeyi başaramaz.

Umarım bu acemi ve popülist açıklamalar nedeniyle içinde bulunulan konjonktürde gerek KKTC’nin gerekse anavatan Türkiye’nin yeni bir sorunla uğraşma zorunluluğu ortaya çıkmaz.”

Denktaş, “Hükümeti bundan sonraki süreçte daha dikkatli olmaya, böylesine yaşamsal konularda aceleye getirilmiş açıklamalar yapmadan önce gerek Cumhurbaşkanlığı ve gerekse muhalefet partileri ile istişareye davet etmek görevimdir” dedi.