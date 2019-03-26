Denktaş: Maaş ödeme sıkıntımız yok

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, hükümet maaş ödeme sıkıntı içindedir söyleminden vazgeçilmesini isteyerek, “Böyle bir sıkıntı yoktur ve olmayacaktır” dedi.

Protokol konusunda gerekli çalışmaları yaptıklarını görüşme için beklediklerini, geçen aylarda bir heyetin geldiğini, ilk görüşmenin yapıldığını, daha sonra başka bir heyetin geldiğini onun da görüşme için yetkili olduğunun belirtildiğini söyleyen Denktaş, Genel Sağlık Sigortası hariç tüm konuların görüşüldüğünü belirtti.

Denktaş, “Biz hazırız. Yapabileceklerimizi ortaya koyarak bir protokol imzalamaya hazırız. İmza aşamasının gecikmesi bizden değil Türkiye’den kaynaklanıyor. Seçimler var seçimler bitecek değerlendirmeler yapılacak sonra imza aşaması gelecek” dedi.

Denktaş, haziran ayından önce imza atılmasının mümkün görünmediğini, hazırlıklarının da buna göre yapıldığını belirtti.

“Türkiye’yi suçlamak yerine kendi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bir yıllık yapılması da bizim değil Türkiye’nin önerisidir.” diyen Denktaş, şu anda tartışılanın üç yıllık protokol olduğunu ifade etti.

Türkiye ile uzlaştıkları ve uzlaşamadıkları konular bulunduğunu dile getiren Denktaş, “Herhangi bir şekilde ‘Türkiye hükümetinin hükümetle sorunu olduğu’ algısı yaratma doğru değil bu kadar küçük düşündüklerini sanmıyorum . Türkiye bir sorunlar yumağı içindedir. Orada atılacak olumlu olumsuz adımlar bize de yansıyacaktır” dedi.

UBP’nin halkı hükümete karşı kışkırtmaya çalıştığını dile getiren Denktaş, Türkiye’nin mükellefiyet ve ödemelerinin KKTC’nin kaynakları ile yapıldığını, bunun önemli bir başarı olduğunu, bunun küçümsenmemesi gerektiğini belirtti.

Denktaş, hükümetin bankalara olan birikmiş ve yıllardır kimsenin dokunmadığı borçlarını da ödemeye başlayacağını, Merkez Bankası’ndan kar payının bir miktarının otomatik olarak bu ödemeye aktarılacağını ifade etti.

Denktaş, muhalefetten yapıcı eleştiriler yapmasını, vatandaşın moralinin bozmamasını istedi.

KIB-TEK çalışanlarına verilen her hakta UBP’nin de imzası bulunduğunu söyleyen Denktaş, çoklu tarifenin olumlu bir adım olduğunu, çoklu tarife ile çoktan yapılması gereken zammın aynı döneme denk geldiğini belirtti.

Denktaş, tüm kamuyu elektrik ödemelerinin dışına çıkarma, güneş enerjisine dönüştürme hedefleri olduğunu söyledi.