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Denktaş, Lefke Sivil Toplum Örgütleri'ne “evet” telkininde bulundu

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, “Binanın tehlikeli olduğu” gerekçesiyle mahkemesi Güzelyurt’a taşınan ve bunu protesto için 11 Ekim’de gerçekleştirilecek referandumda “Hayır” oyu kullanacağını duyuran Lefke sivil toplum örgütlerine, bu karardan vazgeçmeleri yönünde telkinde bulundu.

30 Ağustos 2020 Pazar 10:34
Denktaş, Lefke Sivil Toplum Örgütleri'ne “evet” telkininde bulundu
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Basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Denktaş, Lefke temasları kapsamında bölgede bulunan sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek sohbet etti ve sorunlarını dinleyerek görüşlerini aktardı.


Denktaş, bölgeye bir önceki gelişinde mahkemeler ile ilgili sıkıntının bilgisine getirildiğini ve mahkemeler seçime kadar açılmazsa, bölge sivil toplum örgütlerinin kendisine, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte aynı anda yapılacak referandumda  “hayır” oyu kullanacaklarını dile getirdiklerini söyledi.
Seçimlerde elbette destek istediğini ancak sivil toplum örgütleri ile esas görüşmek istediği meselenin referandum konusu olduğunu dile getiren Denktaş, bu kararlarından vazgeçmeleri konusunda sivil toplum örgütü temsilcilerine telkinlerde bulundu.
Bölgedeki kamu binalarının durumuyla ilgili kendi bakanlığı döneminde bir takım girişimler yaptıklarını anımsatan Denktaş, bugünkü durumda konuyla ilgili yaptığı araştırmada seçim yasakları bitene kadar maddi kaynak için bloke olsa bile ihaleye çıkılamayacağının söylendiğini dile getirdi.
Bu şartlarda seçime kadar mahkemelerin açılmasının mümkün olamayacağının görüldüğüne işaret eden Denktaş, bu nedenden ötürü referandumda “hayır” oyu kullanılmasını doğru bulmadığını ifade ederek temsilcilerden bu kararlarını gözden geçirmelerini istedi.
Bir önceki anayasa değişikliği referandumunda “dokunulmazlıkların kaldırılmasından, Meclis’in daha iyi çalışabilmesine yönelik bir takım maddeler olduğunu” anımsatan Denktaş, ret kararı çıktığını hatırlattı.

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Bu kez tek madde olarak “acil ihtiyaç olan Yüksek Mahkeme yargıç sayısının yükseltilmesi” maddesinin konulduğuna değinen Denktaş, bu kararın reddedilmesinin yazık olacağına vurgu yaptı.

“PROTESTO YAPIN, BEN DE SİZİNLE BAĞIRAYIM…”
Geçen defa olduğu gibi referandum konusunun hiçbir adayın gündemine gelmediğini, herkesin kendi alacağı oyun peşinde olduğunu belirten Denktaş, tüm adayların yargının şartlarını daha da iyileştirecek bu karara destek vermesi gerektiğini söyledi.
Denktaş şunları kaydetti:
“Evet haklısınız ancak bu nedenle referandumda bu konuda ‘hayır’ çıkarsa yazık olur. Çünkü bir kez daha hiçbir Meclis Anayasa değişikliği konusunda öneride bulunmaz. Protestonuzu başka şekilde gösterebilirsiniz. Gelip sizlerle birlikte ben de bağırabilirim. Mahkemeler ve Devlet daireleri binaları bir an önce yapılmalı diye ben de her türlü eyleminize destek verebilirim. Ancak bu referandumu heba etmemenizi rica ediyorum.”

LEFKE’DE TEMASLAR
Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Lefke temasları kapsamında ayrıca, üretim yapan bazı firmaları da ziyaret etti ve özellikle pandemi sonrası yaşadıkları sıkıntıları dinledi.

 

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Son Güncelleme: 30.08.2020 10:58
Anahtar Kelimeler:
Serdar DenktaşLefke Sivil Toplum örgütleri
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