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Denktaş, Koop Sen’i ziyaret etti

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Kooperatif Görevlileri Sendikası’nı (Koop Sen)  ziyaret ederek Başkanı Mehmetali Güroz ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:11
Denktaş, Koop Sen’i ziyaret etti
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Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Kooperatif Görevlileri Sendikası’nı (Koop Sen)  ziyaret ederek Başkanı Mehmetali Güroz ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş’ın ofisinden verilen bilgiye göre, Denktaş, Bakanlık yaptığı dönemlerde her zaman Koop Sen ile diyalog ve istişare içerisinde olduğunu ifade ederek adaylık süreci hakkında bilgi verdi.
Basında kooperatifçilik ile ilgili yeni yasa çalışmaları hazırlandığı bilgisini aldıklarını ifade eden Denktaş, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.
Konuşmasında kooperatifçiliğin ülke için önemine değinen Denktaş,  Zirai Levazım, Makine ve Gıda Pazarlama Kooperatifi ve Binboğa Yem Fabrikası’nı, çalışanın büyük özverisi ve Koop Sen’in de katkılarıyla kapanmak üzereyken ayakları üzerinde duran bir noktaya getirdiklerini anımsattı.
Buralarda çalışan insanların “ekmek teknemdir” diyerek sahip çıktığına işaret eden Denktaş, o dönem yapılan birçok tartışmadan sonra güzel bir sonuç elde edildiğini söyledi.

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Konuyla ilgili CAS’tan örnekler veren Denktaş, batmak üzere olan bu CAS’ı yine çalışanın özverisini talep ederek yeniden ayağa kaldırdıklarını, yeni personel almadan yola devam ettiklerini, ancak kendisinin Bakanlığından sonra buraya yeniden personel alındığını ve kapanma noktasına geldiğini belirtti.
Denktaş şöyle devam etti:
“Biliyorsunuz sonrasında bazı CAS çalışanları da devlete alındı. Şunu hiçbir kurum çalışanı unutmasın. ‘İş yeri kapanırsa nasıl olsa bizi devlete alırlar’ düşüncesine kimse girmesin. Yapılanlar zaten yanlıştı. Bu yanlışı hangi hükümet olursa olsun devam ettiremez. Onun için iş yerinize yapılan bir yanlışı kabullenmek ve suskun kalmak günün sonunda kendi ekmeğinizi kaybetmek ile eşdeğerdir.”
Bu yanlışları yapanları artık görmek gerektiğini ifade eden Denktaş: “Düğünüme geldiydi, cenazeme geldiydi düşüncesiyle oy verirsek, sonunda duvara toslarız” dedi.
Eylemlerin çok sevdiği bir olay olmadığını, başka türlü yollar da bulunabileceğini ifade eden Denktaş, ancak hiçbir yol da bulunamıyorsa eylemlerin de gündeme gelebileceğini söyledi.
 

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Son Güncelleme: 19.08.2020 13:18
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