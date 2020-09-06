DENKTAŞ, KİYED’in Geleneksel Sohbet Toplantısına Katıldı… “cumhurbaşkanı’nın İç Konularda Yetkisi Yok Ancak Etkisi İle Katkısı Büyük Olabilir”

DENKTAŞ: “CUMHURBAŞKANI’NIN İÇ KONULARDA YETKİSİ YOK ANCAK ETKİSİ İLE KATKISI BÜYÜK OLABİLİR…BU ANLAYIŞLA HAREKET EDECEĞİM”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanlarının iç konulara müdahale etmeye yetkisi olmadığını ancak etkisi ile bir çok sorunun çözümüne katkıda bulanabileceğini söyledi.

Seçim ofisinden verilen bilgiye göre Denktaş, Kıbrıs İş İnsanları Yatırımcılar ve Ekonomi Derneği’nin (KİYED) geleneksel olarak düzenlediği sohbet toplantılarına katılarak, adaylık vizyonunu anlattı.

Denktaş, buradaki konuşmasında, adaylık sürecine geç başlamasına rağmen yaptığı ziyaretlerde kendisine karşı olan desteği gördükçe bu yarışta daha da cesaretlendiğini söyleyerek, ülkedeki dağınıklığı gördükten sonra aday olmaya karar verdiğini ifade etti.

Denktaş, Cumhurbaşkanı seçildikten sonraki hedefinin ülkede yaşanan kurumlar arasında diyalog eksikliği ve karmaşayı toparlamak olduğunu söyleyerek, seçimlerde ikinci turu göğüsleyebileceğine inandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanlarının iç konulara müdahale etmeye yetkisi olmadığını, ancak etkisinin çok büyük olduğunu kaydeden Denktaş, bu etkiyi kullanmak suretiyle iyi diyalog içerisinde istişare içerisinde bu yolu yürümek istediğini kaydetti.

Muhalefet Milletvekili olarak söylediklerini hükümetin çok dikkate almadığını dile getiren Denktaş, oysa bugün bambaşka bir noktada olunabileceğini belirtti.

KİYED adına konuşma yapan Erdil Nami’nin de sohbet toplantılarının konuğu olduğu için Denktaş’a teşekkür ettiği ifade edildi.



