Denktaş: “Kimin ne kadar oy aldığından çok daha önemli olan şey, bu ülkenin iradesinin gittikçe erozyona uğramasıdır”

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar, “kimin ne kadar oy aldığından çok daha önemli olan şey, bu ülkenin iradesinin gittikçe erozyona uğramasıdır” dedi.

Denktaş, bir seçimin daha geride bırakıldığını, aldığı oydan elbette memnun olmadığını söyleyerek, “Ancak üzerinde durmamız gereken ve benim de önümüzdeki günlerde üzerinde kafa yoracağım konu, ülkemiz insanın yarısının sandığa gitmediği gerçeğidir” dedi.

Serdar Denktaş, yazılı açıklamasında, şöyle devam etti:



Elbette önümüzdeki bir iki gün içerisinde çok kapsamlı bir değerlendirme yapıp seçim sonuçları ile ilgili fikirlerimi halkımla paylaşacağım.

Hoşça kalın. Şimdilik.”

