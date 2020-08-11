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Denktaş: “Kıbrıs Türkü’nün özgüvenini arttıracağız”

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Kıbrıs Türk halkının özgüvenini arttıracak adımlar atacaklarını ve Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyanın Kıbrıs Türküne başka bir gözle bakacağını söyledi.

11 Ağustos 2020 Salı 14:39
Denktaş: “Kıbrıs Türkü’nün özgüvenini arttıracağız”
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Serdar Denktaş, Hür İşçi Sendikaları Federasyonunu (Hür İş) ziyaret ederek Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu ile bir araya geldi ve düşüncelerini aktardı. Ziyarette federasyona bağlı Sendikaların Başkan ve temsilcileri de hazır bulundu.
Denktaş, seçim kampanyası nedeniyle değil ama seçim nedeniyle ilk ziyaretini gerçekleştirdiğine işaret ederek pandemi nedeniyle yaşanan gelişmeleri gözlemledikten sonra, Hükümetin özellikle ekonomik anlamda almış olduğu kararlar ve Cumhurbaşkanlığı-Hükümet-Muhalefet ilişkilerin darmadağın olduğu bu süreçte bir çok kesimin de ortak telkiniyle aday olmaya karar verdiğini söyledi.
Hükümet ortaklarının seçim yarışını düşünmeden 30 Milletvekili gücü ile bugüne kadar ülke sorunlarını çözmesi gerektiğine inandığını kaydeden Denktaş, eski normalden yeni normale geçilen süreçte eski normalde alınan hataları kararların aynen alınmaya devam ettiğini gözlemlediklerini söyledi.

“5 YIL İÇERİRİSİNDE FEDERASYON YA DA TANINMA SÖZÜ VERMİYORUM”

5 yıl içerisinde “Federasyona ulaşma” ya da “KKTC’yi tanıtma” gibi bir söz veremeyeceğini vurgulayan Denktaş: “Bütün Uluslararası aktörlerin Kıbrıs sorununun içerisinde yer aldığından hareketle, yukarıdan aşağıya doğru gelmemiz halinde bir yere varılmayacağını çok net görenlerdenim. Bir masa kurulacaksa niye anlaşamadığımızı ve anlaşamayacağımızı konuşup sonuçlandırmalıyız. Sonrasında yeni bir evreye geçmeliyiz” dedi.
Seçim boyunca en büyük vaadinin hem iç ilişkiler hem de Türkiye, Güney Kıbrıs ve Uluslararası aktörlerle ilişkileri yeniden düzenlemek olacağını ifade eden Denktaş, Kıbrıs Türkünün özgüvenini artıracak tek taraflı adımlarla hem Güneyin hem de Türkiye’nin KKTC’ye bakışını değiştirecek bir dönem geçirmeyi planladığını belirtti.
Yapı itibariyle çok tartışan, ama arkasını dönmeyen, kavga etmeyen bir karakterde olduğunu anımsatan Denktaş, kavga etmeyi hiç bir zaman tercih etmediğini ve uzlaşı ile hareket etmeyi tercih ettiğini dile getirdi.
Cumhurbaşkanlığı ve Belediye Başkanlığı seçimlerinin siyasi partilerin değil kişinin yapabilecekleri ya da yapamayacakları açısından değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Denktaş, “En büyük yanlış filanca partili Cumhurbaşkanı olmalı görüşüdür” dedi.

“BASIN ÖNÜNDE PROVAKATÖRLERE MALZEME ÇIKARARAK HALKI BİRBİRİNE DÜŞÜREMEZSİNİZ”

Mevcut Cumhurbaşkanı’nın bağımsız olmasına ve kendisine her türlü yardımı yapmalarına rağmen henüz kucaklayıcı bir tavra giremediğine işaret eden Denktaş, rol kapma yarışına girildiğini ve Türkiye ile ilişkilerin bu aşamaya gelmesinin de üzüntü verici olduğunu dile getirdi.

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Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş,: “Ben de zaman zaman Türkiye ile tartışırım. Ama bu başka bir şeydir. Kıbrıs Türk halkının hakları ile ilgili düşüncenizi aktarırsınız. İlk etapta zarar gibi görünen ve büyük resimde bizim göremediğimiz ancak günün sonunda çıkarımıza olacak olan bir şey varsa geri adım atarsınız. Haklı iseniz Türkiye düşmanımız değil onlar bunu görür ve geri adım atarlar. Ama hiçbir zaman basının önünde bu halkı provakatörlere de malzeme çıkartarak halkı birbirine düşürmezsiniz” dedi.
Denktaş, Türkiye ile ilişikleri tam bir mutabakat ile ilişki kurulmaya çalışıldığında bugüne kadar giden tüm taleplerin olumlu karşılandığının kendi hükümet döneminde defalarca gözlemlediğini söyleyen Denktaş, ancak iç didişmeler yaşanmaya başlandığında elbette ki bu mutabakatın tam olarak sağlanamayacağını belirtti.
2003 yılında Türkiye ile serbest ticaret protokolü imzalandığını, ülkede yapılan itirazlar nedeniyle askıya alındığını anımsatan Denktaş, askıya alınan bu protokolün yeniden gündeme konulması gerektiğini söyledi.
Güney Kıbrıs ile ilişkilere değinen Denktaş: “Eğer siz müzakere ettiğiniz birisinin karşısına ‘biz mecburuz’ diye giderseniz elinizde avucunuzda ne varsa alır. ‘Mecbur değiliz, talep ediyoruz. Bütün dünya Birleşik Kıbrıs kurulsun diye talep ediyor’ bunu yapabilir miyiz görelim denmelidir. Alternatifleri kapatmadan. Şimdi görüyoruz ki Birleşik bir Kıbrıs kurulamıyor. O zaman birlikte yaşayabileceğimiz bir Kıbrıs oluşturabilir miyizi sorgulamak gerekir” ifadelerini kullandı.
İlk kez Cumhurbaşkanı adayı olduğunu ifade eden Denktaş, ikinci tura kalması halinde karşısında kim olursa olsun seçimi kazanacağına olan inancını dile getirerek her kesimden büyük bir destek gördüğünü herhangi bir partinin ya da zümrenin adayı olarak değil bu ülkenin Cumhurbaşkanı adayı olarak yola çıktığını ifade etti.

SERDAROĞLU

Hür İş Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu da konuşmasında önemli bir dönemde, önemli bir sürece girildiğine vurgu yaparak, seçimin aslında koltuk yarışından ziyade memleketin ne olacağı ile ilgili bir yolun başlangıcı olduğunu belirtti.
Serdaroğlu, fikirler ve düşüncelerin ön plana çıkması gerektiğini belirterek bundan sonraki süreçte Kıbrıs Türk toplumunu hangi liderin daha ileri götürebileceğini toplumun seçmesi gerektiğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Serdar DenktaşHür İşçi Sendikaları FederasyonuAhmet Serdaroğlu
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