banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1150
ALTIN
472.442
DOLAR
7.7305
STERLİN
9.9520
EURO
9.0778
Gezen tavuk yumurtası ve gezicilerin anketleri
Gezen tavuk yumurtası ve gezicilerin...
Esnaf ve ev sahipleri önce aynaya baksın!
Esnaf ve ev sahipleri önce...
Son 10 gün gelecek 10 yılın rehberi
Son 10 gün gelecek 10...
Tatar'ın korkudan ödü koptu
Tatar'ın korkudan ödü koptu
banner376

Denktaş, Kıbrıs Türk Tabibler Birliği’ni ziyaret etti, Denktaş:Salgın, geçim sıkıntısı ve dövizin de yükselmesi varken kimsenin seçim konuşmaya hali yok!

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Kıbrıs Türk Tabibler Birliği’ni ziyaret ederek Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

01 Ekim 2020 Perşembe 12:24
Denktaş, Kıbrıs Türk Tabibler Birliği’ni ziyaret etti, Denktaş:Salgın, geçim sıkıntısı ve dövizin de yükselmesi varken kimsenin seçim konuşmaya hali yok!
banner337
banner351

Denktaş, burada yaptığı konuşmada bir yandan  salgın devam ederken, diğer taraftan geçim sıkıntısı ve dövizin de yükselmesinin sürdüğünü ve aslında kimsenin seçim konuşmaya hali olmadığını dile getirdi.

Halk adına sağlık çalışanları camiasına  gösterdikleri üstün çaba nedeniyle teşekkür eden Denktaş: “Gönül arzu ederdi ki bu dönemde ülkenin tüm sağlık imkânları seferber edilsin. Ama mümkün  olmadı.” dedi.

Geçmiş dönemde ekonomi ile ilgili açılımlar yaptıklarını, öneriler sunduklarını ancak hükümet tarafından  duyulmadığını ifade eden Denktaş: “Duymak istemediler. Böylesi bir dönem geçiriyoruz. Salgını atlatabilsek bile ekonominin bir müddet daha kötü gideceği aşikâr. O yönde herhangi bir düşünce yok” yorumunda bulundu.  

banner341
Bu aşamada fazla söylenebilecek bir şey olmadığını dile getiren Denktaş: “Sizleri dinleyeceğiz. Perdenin arkasında ne oluyor onları sizden duyacağız ve seçim atlatıldıktan sonra ‘ne yapabiliriz?’ i karşılıklı konuşacağız” dedi.

GÜRKUT

Kıbrıs Türk Tabibler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut da konuşmasında pandemilerin küçük ekonomiler ve organizasyonu küçük ülkeler de daha kalıcı etkiler bırakacağını belirterek: “Herkesle el ele kol kola yürüyebilmeliyiz. Ama sağlıkçılar bir adım önde ve rehber olmalı” dedi.

Gürkut şunları kaydetti:

“Sağlık alanında da zaten bizim örgütler ve hekimler olarak yıllardan belidir işaret ettiğimiz, çözüm aradığımız sorunlarımızın hasta sayımızın aniden daha da artması ile çok daha belirgin hale geldiğini hep beraber gördük.  Bu dönemde herhalde en belirgin yaşadığımız sıkıntı aslında var olan bir yasamız olmasına rağmen bunun bir türlü hayata geçirilmemesi ve devletteki otoritenin hissedilememesi, ya da hukuka olan saygının veyahut devlet yönetiminde hukukun üstünlüğünün ele alınamamış olmasıydı. Biliyorsunuz Tabipler Birliği ciddi anlamda itiraz ettiği bu sürece, Yüksek İdare Mahkemesinde açtığı dava ile damga vurdu diyebiliriz herhalde. Zaten hekimlerin ve Sağlık Bakanlığı’nın ön planda yönetmesi gereken ama pandemin etkilediği alanlar dolayısıyla da koordineli yürütmemiz gereken bir zamanda hala ciddi koordinasyona ihtiyacımız var. İşte okulları açarken eğitimcilerle, turizmde bir şey yapmaya çalışırken turizmcilerle, ulaştırmada bir şey yapmaya çalışırken ulaştırmacılarla, herkesle el ele kol kola yürüyebilmeliyiz

banner360
Anahtar Kelimeler:
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afganistan'da askeri karakola bomba yüklü araçla saldırı: 9 ölü
Afganistan'da askeri karakola bomba yüklü araçla saldırı: 9 ölü
Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu Eğitim Öğretim yılı başladı
Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu Eğitim Öğretim yılı başladı
HP, Anayasa değişikliğini desteklediğini duyurdu
HP, Anayasa değişikliğini desteklediğini duyurdu
Tatar KTSO’yu ziyaret etti…“Maraş’ın açılması için yol haritamız hazırdır”
Tatar KTSO’yu ziyaret etti…“Maraş’ın açılması için yol haritamız hazırdır”
Milli Yüzücü Emre Seven Türkiye’den KKTC’ye yüzecek
Milli Yüzücü Emre Seven Türkiye’den KKTC’ye yüzecek
Tatar: “Müzakere sürecinde 2 devletli çözüm masada olmalı”
Tatar: “Müzakere sürecinde 2 devletli çözüm masada olmalı”
GKK'den duyuru: Seferberlik deneme tatbikatları yeniden düzenlendi
GKK'den duyuru: Seferberlik deneme tatbikatları yeniden düzenlendi
Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran: “Sohbahar ve kış ılık ve yarı kurak geçecek”
Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran: “Sohbahar ve kış ılık ve yarı kurak geçecek”
Tatar: "İlk önce sağlık, sonrasında ekonomi"
Tatar: "İlk önce sağlık, sonrasında ekonomi"
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Bakanlar Kurulu toplanıyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim