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Denktaş: “Kıbrıs sorununda ucu açık değil, ufku açık bir yaklaşımla hareket edeceğim”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Kıbrıs sorununda “ucu açık değil ufku açık” bir yaklaşımla hareket edeceğini söyledi.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 11:54
Denktaş: “Kıbrıs sorununda ucu açık değil, ufku açık bir yaklaşımla hareket edeceğim”
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Denktaş, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nı ziyaret ederek Başkan Mahmut Kanber ve Oda Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelerek adaylık kararının gerekçelerini anlattı ve seçilmesi halinde neleri yapmayı planlandığı konusunda bilgi verdi.

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş’ın basın bürosundan verilen bilgiye göre, Denktaş konuşmasında, içinden geçilen süreçte en olumsuz etkilenen kesimin esnaf ve zanaatkarlar olduğuna işaret ederek, pandemi öncesinde de vurguladığı gibi salgının bir şekilde atlatılacağı, ancak sonrasında gelecek ekonomik sorunları çözmek için erkenden önlem alınması çağrısının bugün çok daha net anlaşıldığını söyledi.

O dönem ortaya koydukları tahminlerin bugün gerçekleşmesini üzülerek izlediklerine değinen Denktaş, “O dönem biz gördük ama maalesef hükümet üyeleri görmedi. Yüzünü ne size, ne öneriler sunan bize, ne Cumhurbaşkanı’na dönemedi…” dedi.

Her kesimin sıkıntılı bir süreci hâlâ yaşadığını söyleyen Denktaş, her gün geçtiği yerlerde daha önce açık bir dükkanın kapalı olduğunu görmenin kendisini üzdüğünü ifade etti.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışan adayların düzenlediği kitle etkinliklerde virüsün yayılma hızının aratabileceği düşüncesiyle adaylarla temaslar kurup bu durum için ortak bir düzenleme yapılması konusunda girişimler yaptığını anımsatan Denktaş, dileğinin ortak bir konsensüs sağlanması olduğunu söyledi.

Aday olmanın bu dönem çok tercih ettiği bir karar olmamasına rağmen, yaşanan sıkıntılar ve kurumlar arasında bu zor süreçte bile yaşanan diyalog eksikliğinin kendisini bu yola çıkmaya zorladığına değinen Denktaş, farklı düşünceler ve yaklaşımların normal olduğunu, farklılıklarla ortak bir yol bulabilmenin önem taşıdığını belirtti.

Denktaş, seçilmesi halinde hedefinin içteki dağınıklığı süratle toparlayarak eski normalden yeni normale geçiş sürecinde geçmiş alışkanlıkları ve hataları yeni döneme taşımamak olduğunu ifade etti.

Kıbrıs sorununda ucu açık değil ufku açık bir yaklaşımla hareket edeceğini söyleyen Denktaş, 5 yıllık sürede gerçekleşemeyecek sözleri vermekten sürekli olarak kaçındığını vurguladı.

Denktaş, vatandaşın bu yarışa parti seçimi gibi bakmaması gerektiğini, adayların bugüne kadar yaptıklarına, söylemlerine, deneyimlerine ve başarabildiklerine bakarak karar vermesi gerektiğini söyledi.

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Son Güncelleme: 24.08.2020 12:33
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs SorunuiSerdar Denktaş
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