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Denktaş: “Kamu reformundan geri adım atmayacağız”
DENKTAŞ: “KAMU REFORMUNDAN GERİ ADIM...
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Denktaş: “Kamu reformundan geri adım atmayacağız”

Denktaş: “Kamu reformundan geri adım atmayacağız”

08 Mart 2019 Cuma 11:41
Denktaş: “Kamu reformundan geri adım atmayacağız”

DP GENİŞLETİLMİŞ PARTİ MECLİSİ, ÜLKE GÜNDEMİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE TOPLANDI

DENKTAŞ, ÖZELDE SENDİKALAŞMAYA HAYIR DEMESİNİN NEDENİNİ, MEVCUT SENDİKAL MANTALİTENİN VE İŞ ÇEVRELERİNİN BUNA HENÜZ HAZIR OLMAMASINA BAĞLADI

“KAMU REFORMU KONUSUNDA TEPKİ GÖRECEĞİZ DİYE GERİ ADIM ATMA DİYE BİR TABİATIM YOK”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, kamu reformu konusunda tepki görecekler diye geri adım atmayacaklarını belirterek “Vatandaş ve hatta kamu çalışanları, kamudan daha verimli hizmet bekliyorsa, bu reform hayat bulacak” dedi.

Denktaş, ilgili yasa tasarısına Meclis komitesinde bir takım rötuşların yapılacağını ancak genelde olduğu şekliyle hayata geçirileceğini ifade etti.  

Demokrat Parti (DP) genişletilmiş Parti Meclisi, ülke gündemini değerlendirmek üzere geçtiğimiz akşam toplandı.

DP Genel Merkez binasında yer alan toplantıda, DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, hükümet icraatları, ülke gündemi ve parti çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktarırken, parti meclisi üyelerinin soruları yanıtlandı.

DENKTAŞ “ÖZELDE SENDİKALAŞMAYA NEDEN HAYIR DEDİĞİNİ” ANLATTI

DP’den yapılan açıklamaya göre, DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, soru-cevap şeklinde şekillendirilen toplantıda ayrıca ‘kamu reformu, özelde istihdamın teşviki’ konuları hakkında teker teker ayrıntılı bilgiler aktardı.

Özel sektörde istihdam teşviki konusunda görüş bildiren Denktaş, bu konuda görüşünün net olduğunu yineleyerek; “Özelde istihdamın teşvik edilmesine evet. Bunu sendikalaşma koşuluna bağlamayı reddettiğimizi kamuoyuna çok net olarak açıkladım” dedi.

Denktaş, özelde sendikalaşmaya hayır demesinin gerekçesini ise mevcut sendikal mantalitenin ve iş çevrelerinin buna henüz hazır olmamasına bağladı.

Konunun Bakanlar Kurulu’nda da ele alındığına işaret eden Maliye Bakanı Serdar Denktaş, “Konu bakanlar Kurulu’nda tartışıldı. Sendikal koşul olmaksızın,  özelde çalışanları nasıl teşvik edeceğiz ve daha çok gencimizin özel sektörde de çalışmasını sağlayacağız? Bu konu üzerinde yeni bir ekip oluşturduk ve çalışma yapılıyor” diye konuştu.

“TEPKİ GÖRECEĞİZ DİYE GERİ ADIM ATMA DİYE BİR TABİATIM YOK”

Kamu reformu konusunda, komitede bir takım rötuşların yapılacağını ancak genelde olduğu şekliyle hayata geçirileceğini belirten Denktaş, “Tepki göreceğiz diye geri adım atma diye bir tabiatım yok. Vatandaş ve hatta kamu çalışanları kamudan daha verimli hizmet bekliyorsa, bu reform hayat bulacak” dedi.

Bedelli askerlik ve vicdani ret konularında sorulan soruları da yanıtlayan Denktaş; “Tüm dünyaya diyoruz ki ısrarla tanımadığın, izolasyon uyguladığın ülkemde her türlü insan hakkı mevcuttur” ifadelerini kullandı.

Serdar Denktaş, muhalefetin hükümete ve kendilerine yönelik eleştirilerine de yanıt vererek, “Bunu özellikle ana muhalefet partisi için söylüyorum. Esas milliyetçilik bu devlete, bu devletin insanına güvenmektir. Bu devletin güçlenmesi için uğraş vermektir. Devletin tüm kurumlarını gelecek yılları ve nesilleri düşünmeden doldurmak, sırf oy uğruna bugünü kurtarıp yarını mahvetmek milliyetçilikle bağdaşmaz” şeklinde konuştu.

ÖZCAFER: “HÜKÜMETİN BİR YERE GİTTİĞİ YOK. DİMDİK AYAKTA DURUYOR”

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer ise parti çalışmalarını aktarmasının yanı sıra hükümetin gündeminde olan özelikle kamu reformu ve muhalefetin tutumunu değerlendirdi.

DP’nin tüm partilerden farkının halka daima doğruları söylemek olduğunu yineleyen Özcafer, bunu yaptığı icraatlarında da ortaya koyduğunu belirtti. 

“Hükümet düşüyor, yeni hükümet oluşuyor” söylemlerine de sert tepki gösteren Özcafer, “Hükümetin bir yere gittiği yok. Dimdik ayakta duruyor. Ülkenin önünü açacak, ivediliği bekleyen yasaları hayata geçirmek dörtlü koalisyona nasip olacak” diye konuştu. 

Son Güncelleme: 08.03.2019 15:16
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