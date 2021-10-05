Denktaş'ın anıt mezarında sevenleri çevre düzenlemesi yapmaya başladı

DP milletvekili Serdar Denktaş ve Denktaş ailesi, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarının çevre düzenlemesi için bugün çalışmaya başladıklarını açıkladı.

Anıt mezar alanında açıklama yapan Serdar Denktaş, anıt mezar ile birlikte sergi salonu ve müze olarak inşa edilen bölümün yıllardır tamamlanmasının ve anıt mezarın kaderine terk edildiğini belirten Denktaş, alanda yaptığı konuşmada hükümete ve Başbakan Ersan Saner'e sert bir dille eleştirilerde bulundu.

Denktaş açıklamasında "Saner ile olan görüşmelerimizde proje için gerek duyulan parayı belirttiğimiz zaman "o kadar param olsa nereye hatcayacağımı bilirdim" cevabını verdiğini kaydederek "sadece seçim ve kurultay hesapları ile ilerliyorlar. Biz artık hükümetten ümidi kestik" ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere Denktaş, dün belediyelere ve halka çalışmalara katkıda bulunma çağrısı yapmıştı.

Bugün saat 10:00'da anıt mezarda toplanılmasının ardından önce adeta çöplüğe dönüşen sergi ve müze salonu temizlendi ardından çevre temizliğinin yani sıra mevcut ağaçlar budanarak sulandı ve yeni ağaç dikimi yapıldı.

"BİZ ARTIK HÜKÜMETTEN ÜMİDİMİZİ KESTİK"

Denktaş, alanda yaptığı konuşmada özetle şunları ifade etti: "Saner ile olan görüşmelerimizde "o kadar param olsa nereye harcayacağımı bilirdim" cevabını verdi. Artık başkalarının dürtüsüyle konuşanlar sussun. Bu görülen düzenleme bakanlığım döneminde bu noktaya kadar getirildi. O günden bu yana bir çivi bile çakılmadı. Babamız için sustuk ama artık susmayacağız. Artık yanlış algı yaratıp konuşanlar sussun"

DENKTAŞ: MEVCUT KARAR DEĞİŞEMEZ, LTB BİZE AİT DEĞİL DEDİLER

Anıt mezarın sorumluluğunu üstlenen Gönyeli Belediyesi'nin devletten hiç bir destek gelmeyince geri çekildiğini belirten Serdar Denktaş, "LTB, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile burası için proje hazırladı. 10. yıl dönümüne hazır hale getirilecekti. Ama yerel seçimler nedeniyle bu da ertelendi. Benim bakanlığım döneminde sorumluluğu üstlenen Gönyeli Belediyesi'ne yönelik kararın değişemeyeceği söylendi gerekçe olarak da 'LTB bize ait değil' dediler. Sadece seçim ve kurultay hesapları ile ilerliyorlar. Biz artık hükümetten ümidi kestik. İki büyük belediye ile bu işi götüreceğiz. Bu yıl burada tören yapmasınlar, buna layık değiller. Saygısızlığın en büyüğünü yapmaktadırlar. Bir de sahtekarlık yapmasınlar. Dentaş bu ülkenin var olması, geleceği için ailesini, gençliğini feda etti, şimdi onun yerini koruyamazsak yuh olsun bize."