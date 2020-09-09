Denktaş: İlk yapılması gereken Türkiye ile ortak bir hedef belirlemektir!

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, ilk olarak yapılması gerekenin, Kıbrıs Türk halkının kendisine geniş bir alan sağlamak ve sonrasında Türkiye ile ortak bir hedef belirlemek olduğunu belirtti.