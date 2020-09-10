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Denktaş, hükümeti hemşire eksikliğini giderememekle eleştirdi

Denktaş Hemşireler Ve Ebeler Sendikasını Ziyaret Etti

10 Eylül 2020 Perşembe 17:23
Denktaş, hükümeti hemşire eksikliğini giderememekle eleştirdi
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Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Hükümeti hemşire eksikliğini giderememekle eleştirdi

Denktaş, seçim çalışmaları kapsamında Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikasını ziyaret etti.

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Denktaş, ziyarette yaptığı konuşmada hemşire eksikliği bulunduğunu, ancak hükümetin bu ihtiyacı görmezden geldiğini ifade etti.

Salgın nedeniyle vatandaşın akıl sağlığının da bozulmaya başladığını, sosyal patlamaların giderek yanaştığını savunan Denktaş, Hükümetin yaşanan sorunlara eğilmek yerine seçim derdine düştüğünü, hükümetin tavır ve tutumunu gözlemledikçe çok umutlu olmadıklarını söyledi.

Gittikleri her yerde vatandaşın hükümete karşı büyük bir isyan ve tepki gösterdiğini gözlemlediklerini ifade eden Denktaş, Cumhurbaşkanlığı seçiminin önemli olduğunu ancak sağlık ve geçim meselesinin çok daha önemli bir konuma geldiğini belirtti.

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Son Güncelleme: 10.09.2020 17:32
Anahtar Kelimeler:
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş
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