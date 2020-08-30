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Denktaş: “Hız tutkunuzu yollarda değil özel parkurlarda gösterin”

30 Ağustos 2020 Pazar 13:53
Denktaş: “Hız tutkunuzu yollarda değil özel parkurlarda gösterin”
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Denktaş’tan hız tutkunu gençlere çağrı…

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, hız tutkunu gençlere çağrıda bulunarak bu tutkularını yollarda değil, motor sporları için düzenlenen parkurlarda göstermelerini diledi.

Motor sporlarına tutkusu ile bilinen ve geçmiş dönemde profesyonel olarak da bu spora emek veren Serdar Denktaş, seçim çalışmalarına verdiği kısa bir arada ülkemizde faaliyet gösteren bir motosiklet firmasının Motosiklet sürücü eğitmeni

Özün Etkin’in düzenli olarak gerçekleştirdiği  sürüş eğitimine, kendisine ait motoruyla katıldı.

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Eğitim sonrası açıklamalarda bulunan Denktaş, motor sürmenin bir kültür olduğuna değinerek motorların çoğalması durumunda trafiğin rahatlayacağının da çok açık ortada olduğunu belirtti.

İki tekerlek üzerinde gitmeyi tehlike olarak görenler olduğunu belirten Denktaş, aslında güvenli sürüş eğitiminin tam alındığı takdirde çok daha güvenle yolda sürüş yapılabileceğini kaydetti.

Trafikte otomobil kullanan sürücülerin kendi kullandıkları araçtan daha küçük bir araçtır diye “yol benimdir” düşüncesinde olmamaları gerektiğini ifade eden Denktaş: “Hem motorluyu görsünler, hem de özen göstererek lütfen yol versinler” dedi.

Trafik kurallarına riayet etmenin önemine işaret eden Denktaş, hız tutkunu insanlar olduğunu ve kendisinin de bunlardan biri olduğunu anımsatan Denktaş, doğru yaklaşımın bu tutkuyu motor sporları için düzenlenen parkurlarda yerine getirmeleri olduğunu ifade etti.

Denktaş: “Trafikte kardeş kaybetmiş biri olarak belirtmekte fayda görüyorum. Dikkatli olmalıyız. Yola çıkarken yorgun, alkollü olmamalıyız. Bunlara dikkat edersek ve kuralların geneline uyarsak trafik kazalarını en aza indirmiş oluruz”

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Son Güncelleme: 30.08.2020 14:43
Anahtar Kelimeler:
Motor PorlarıSerdar Denktaş
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