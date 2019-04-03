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Denktaş: “Herkesin üzerine düşeni yapacağından kimse kuşku duymasın”

Denktaş: “Herkesin üzerine düşeni yapacağından kimse kuşku duymasın”

03 Nisan 2019 Çarşamba 12:37
Denktaş: “Herkesin üzerine düşeni yapacağından kimse kuşku duymasın”

DENKTAŞ: “HERKESİN ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAĞINDAN KİMSE KUŞKU DUYMASIN”

“YANLIŞ YAPILANMANIN FELAKETE DAVETİYE ÇIKARDIĞI HERKES TARAFINDAN BİLİNİYOR… KÖKLÜ ADIMLARIN ARTIK ATILMASI ELZEM

“HERKESİN BU KONUDA HEMFİKİR OLMASI GEREK”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, selin geçen hafta sonu zarar verdiği Haspolat ve civarında incelemelerde bulunarak, “Herkesin üzerine düşeni yapacağından kimse kuşku duymasın” açıklaması yaptı.

Denktaş, “Yanlış yapılanmanın felakete davetiye çıkardığı herkes tarafından biliniyor. Bir takım köklü adımların artık atılması elzem. Bu konuda herkesin hemfikir olması gerek” dedi.

DP’den verilen bilgiye göre, Denktaş ve DP Lefkoşa İlçe yönetimi, Haspolat’ta anayol, dere yatakları ve ağıllar bölgelerinde incelemelerde bulundu, mağdur olan köy halkı ve iş yeri sahiplerinin beklenti ve taleplerini dinledi.

Denktaş, ziyaretle ilgili açıklamasında, yağış miktarının aşırı olmasının sel baskınlarına yol açtığını söyleyerek, yanlış yapılanmanın da felakete davetiye çıkardığının söyledi.

Bunun artık herkes tarafından bilindiğini ifade eden Denktaş, bir takım köklü adımların artık atılmasının elzem olduğunu dile getirdi. Serdar Denktaş, bu konuda herkesin hemfikir olması gerektiğini belirtti.

Yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu ifade eden Denktaş, yaraların sarılması için gerek hükümet, gerekse yerel yönetimlerin ve bireylerin toplumsal seferberlik ruhu içinde maddi-manevi ne gerekiyorsa yapması gerektiğini söyleyerek, “Herkesin üzerine düşeni yapacağından kimse kuşku duymasın” dedi.

Son Güncelleme: 03.04.2019 15:41
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