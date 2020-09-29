Bağımsız Cumhurbaşkanı Serdar Denktaş, “Hep birlikte çıkış yolu bulunmazsa ülkenin gidişatı daha da kötüye gidecek” dedi.

Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Denktaş, Restorancılar Birliği (Res-Bir) üyeleriyle bir araya geldi.

Yönetimsizlik, kararsızlık ve vizyonsuzluğun bütün memleketi zora soktuğunu savunan Denktaş, bütün bu dertler varken seçimle ilgili konuşmanın kendisine zor geldiğini, bu nedenle “seçim sonrası ne yapılabilir?” ile ilgili fikir alışverişi yapmak istediğini ifade etti.

Denktaş, sektörlerin çıkış yollarıyla ilgili düşüncelerini dinlemek ve anlamanın kendisi için önemli olduğunu söyleyerek, “Hep birlikte çıkış yolu bulunmazsa ülkenin gidişatı daha da kötüye gidecek” görüşünü dile getirdi.

Turizmin tamamen bitirildiği savunan, öğrencilerin ülkeye gelmediğini belirten Denktaş, pandemi dönemini iyi planlayarak faydalı hale dönüştürebilecekken, bunun yapılamadığını söyledi.

Denktaş, “Restoran işletmecilerinin durumu diğer esnafa göre biraz daha iyi görünüyor ancak dövizin patlamasından bu sektör de payını alacak” şeklinde konuştu.

Serdar Denktaş, konuşmasında şunları kaydetti:

“Seçim bitecek ama hayatta devam edecek. Seçilirsek görevimizdir, seçilmezsek daha da önemli görevimiz olacak bir meseledir bahsettiğim. Çünkü hep birlikte bu ülkenin içinde yaşıyoruz. Bu ülkenin sıkıntılarını hep birlikte yaşıyoruz. Altında kalkmada yine el ele vermek suretiyle başarılabilecek bir konu. İnşallah hayırlısı ile bu seçimleri sona erdireceğiz ve ona göre tekrar bir araya gelip meselelerimizi daha da derinlemesine konuşma fırsatı bulacağız.”