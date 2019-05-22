Denktaş, hayvancılar ve çiftçileri ziyaret etti

Eski Maliye Bakanı Serdar Denktaş, üç yıllık Maliye Bakanlığı görevi süresinde diyalog içinde olduğu sivil toplum örgütlerine yönelik ziyaretlerine devam etti.

Denktaş bugün öğleden sonra Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile Çiftçiler Birliği’ne ziyaret gerçekleştirdi. Denktaş ziyaretlerde Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları ve Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Kelle ile görüştü.

Serdar Denktaş, konuyla ilgili açıklamasında, görev süresince hayvancı ve çiftçilerin gösterdiği duyarlılık, yakınlık ve anlayış için teşekkür ettiğini belirtti.

Yeni dönemde muhalefet anlayışının çok daha farklı olacağını kaydeden Denktaş, “Bugüne kadar olandan daha yapıcı, yol gösterici bir muhalefet dönemi yaşatacağız. Kendimce doğru olanı savunmaya devam edeceğim” dedi.