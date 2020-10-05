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Denktaş: “Hayvan refahı yasasında ihtiyaç duyulan değişiklikleri meclise sundum”

DP Milletvekili ve Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Hayvan Refahı Yasası'nda ihtiyaç duyulan değişiklikleri Meclise sunduğunu belirtti.

05 Ekim 2020 Pazartesi 10:11
Denktaş: “Hayvan refahı yasasında ihtiyaç duyulan değişiklikleri meclise sundum”
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Demokrat Parti (DP) Milletvekili ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Hayvan Refahı Yasasında ihtiyaç duyulan değişiklikleri ile ilgili konuları Meclis’e sunduğunu ifade ederek 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü sadece temenni yapan değil, doğru yönde adımlar atabilmiş birisi olarak kutlamanın huzuru içinde olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Denktaş şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz haftalarda, Altın Patiler Derneği, Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği, Freedom Sanctuary yetkilileri ve hayvan hakları aktivistleri ile buluştuk. Hayvan Hakları konusunda yaşadıkları zorlukları, verdikleri inanılmaz mücadeleyi anlama fırsatım oldu.

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Bu görüşmede vardığımız sonuçlardan biri olan dostlarımızın yaşam hakları adına farkındalık oluşturulmasınınönemi idi. Bu bağlamda destek olmak için ilk adımı bir bağış kampanyası başlatarak attık.

Diğer taraftan mutlulukla ifade edebilirim ki, yine görüştüğüm arkadaşlarının büyük katkıları ile hazırlanan Hayvan Refahı Yasası’ında ihtiyaç duyulan değişiklik önerisini geçtiğimiz perşembe günü Cumhuriyet Meclisi’ne  götürdüm.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü sadece temenni yapan değil, doğru yönde adımlar atabilmiş birisi olarak kutlamanın huzuru içindeyim.”

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Son Güncelleme: 05.10.2020 10:33
Anahtar Kelimeler:
DP Milletvekili Ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar DenktaşHayvan Refahı Yasası
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