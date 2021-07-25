Denktaş güncel gelişmeleri değerlendirdi

Serdar Denktaş 20 Temmuz'da verilen müjdelere ve Maraş açılımına tepkili..

Maraş açılımının doğru yapılmadığını ve doğru bir rayda ilerlemediğini belirten Denktaş, doğru bir raya oturtulması için de çaba gösterilmediğini vurguladı..

Denktaş, “Maraş açılımı doğru yürütülse idi ne uluslararası alanda kınama alırdık ne de görüldüğü üzere kendi içimizde böylesine bölünürdük. Bu duruma gelinmezdi… Maraş’ın doğru raya oturtulması lazım. Doğru raya oturtulması içinde doğru şeyler yapmak gerekir ki o da doğruları bilenlerle istişare ile olur” ifadelerini kullandıç.

“NE SARAYA NE PARLAMENTO BİNASINA İHTİYACIMIZ YOK”

20 Temmuz müjdeleri ile ilgili olarak ise “Ne Saraya ne parlamento binasına ihtiyacımız yok… Başka şeylere ihtiyacımız var” dedi..