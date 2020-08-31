Denktaş: "Gezici anketi, beni birinci bile gösterse itibar etmem"

Seçim ziyaretleri nedeniyle iki gündür konakladığı İskele-Karpaz bölgesinde halk ile buluşan Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, bugün açıklanacak Gezici Anketi ile ilgili görüşlerinin sorulması üzerine, söz konusu şirketin hiçbir araştırmasına itibar etmediğini, kendisini birinci sırada göstermesi durumunda bile onun rakamlarını kendisine kılavuz edinmeyeceğini söyledi.
Seçim ziyaretleri nedeniyle iki gündür konakladığı İskele-Karpaz bölgesinde halk ile buluşan Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, bugün açıklanacak Gezici Anketi ile ilgili görüşlerinin sorulması üzerine, söz konusu şirketin hiçbir araştırmasına itibar etmediğini, kendisini birinci sırada göstermesi durumunda bile onun rakamlarını kendisine kılavuz edinmeyeceğini söyledi.