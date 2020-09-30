Denktaş: " Gelir kaybı varsa KIB-TEK'in desteklenmesi gerekir"

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, elektrik kesintileri nedeniyle yaşanan sıkıntılardan hükümetin sorumlu olduğunu savunarak, “Bu zor dönemden dolayı gelir kaybı varsa Kıb-Tek’in desteklenmesi gerek” dedi.

Denktaş, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nı (El Sen) ziyaret ederek Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Denktaş, sendikanın, Kıb-Tek’i korumak için elektrik kesintisi yaptığını gözlemlediklerini, eylemi anlayışla karşılasa da üzüntü duyduğunu söyledi, pandemi döneminde her kesimin ve sektörün gelirlerinin düştüğüne işaret etti.

Denktaş, böyle bir olay kendi Maliye Bakanlığı dönemine yaşansaydı hem kurumu koruyacak hem de insanları zora sokmayacak orta yol bulabileceğini kaydetti.

Mart ayının başında hükümete yazılı öneri sunduğunu anımsatan Denktaş, bu önerilerin içerisinde Elektrik Kurumu’nu da ilgilendiren konular olduğunu belirtti, ev ve işyeri masraflarının aşağılara indirilmesi gerektiğini söyledi.

Denktaş, konuyla ilgili önerisinin herkesten belirli bir süre en alt basamaktaki kilovat saat ücreti alınması olduğunu, yılsonuna kadar oluşacak 150 Milyon kaybın hükümet tarafından karşılanabileceğini belirtti.

Vergilerin indirilmesi, mevduat ve kredi faizlerinin dondurulup ötelenmesi gibi önerileri de olduğunu ifade eden Denktaş, hükümetin bu önerilerin hiçbirini dikkate almadığını savundu.

Bugün gelinen noktada elektriklerin kesildiğini ifade eden Denktaş, sendika yetkililerinden saat başına bir değerlendirme yapmasını, özellikle maddi durumu iyi olmayan kişilerin elektriğini kesmemesini talep etti.

Denktaş, “zengin” diye görünen birçok işyerinin de büyük gelir kayıpları yaşadığını söyleyerek, hükümetin bu konulara bir çare üretmesi gerektiğini kaydetti.

İdarenin “Kesen biz değiliz Sendikadır” dediğini ifade eden Denktaş, “O zaman siz neden orda oturursunuz? diye sormak gerek” ifadelerini kullandı.

“Yaşananlardan hükümet sorumlu” diyen Denktaş, “Kurumun bu zor dönemden dolayı bir gelir kaybı varsa desteklenmesi gerek” şeklinde konuştu.

Hükümette görev yaptığı süreçte mahsuplaşmayı bitirdiklerini ve ödemenin bir sonraki hükümete kaldığını Denktaş, farkı ortadan kaldırdıklarını, devletin durumu devletin zararı olmayacak hale getirdiklerini belirtti.

Mevcut cari borçların da günü gününe ödendiğini söyleyen Denktaş, bu durumun devam ettirilmediğini, savundu, “Kaynak yok söylemi kabul edilemez” dedi.

Pandemide oluşan durumda yepyeni bir düzen kurabilmenin mümkün olduğunu söyleyen Serdar Denktaş, hükümeti kararsızlıkla suçladı, bu nedenle bir fırsatın kaçırıldığını belirtti.

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, yeni fırsatların da doğabileceğini, devletin işleyişini bilen, yol gösterici ve herkesi kucaklayabilen kişinin Cumhurbaşkanlığı makamında olması gerektiğini kaydetti.



