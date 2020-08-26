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Denktaş, Gazimağusa’daydı

DENKTAŞ: “İNSANLARIN GEÇİM DERTLERİ, SAĞLIK KONUSUNDA KAYGILARI VAR. SORUNLARA CİDDİ ÇARELER ÜRETMEK GEREK”

26 Ağustos 2020 Çarşamba 18:25
Denktaş, Gazimağusa’daydı
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DENKTAŞ: “İNSANLARIN GEÇİM DERTLERİ, SAĞLIK KONUSUNDA KAYGILARI VAR. SORUNLARA CİDDİ ÇARELER ÜRETMEK GEREK”
Lefkoşa, 26 Ağustos 20 : Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, “İnsanların geçim dertleri, sağlık konusunda kaygıları var. Sorunlara ciddi çareler üretmek gerek” dedi. 
Seçime endeksli hareket edilirse ekonomideki kötüleşmenin devam edeceğini söyleyen Denktaş, “Seçim kaygısından kurtulmak gerek” şeklinde konuştu. 
Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Denktaş, Gazimağusa Büyük Sanayi’deki işletmeleri gezdi, dükkan sahipleriyle görüştü.
Hükümetin pandemi sürecinde birçok kesimin sesini dinler gibi yaptığını ama dinlemediğini savunan Serdar Denktaş, “Seçim kaygısıyla hareket edildiği müddetçe ekonomik sıkıntılar daha da büyüyecek” görüşünü dile getirdi.
“HÜKÜMETİN ÇOK İVEDİ EKONOMİK TEDBİRLERE YÖNELMESİ GEREK”
Denktaş, esnafın siftah edemeyecek duruma geldiğini, dükkanların, atölyelerin, mağazaların kapandığını söyleyerek, “Hükümetin çok ivedi ekonomik tedbirlere yönelmesi gerek” dedi.

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Yurt dışından gelen yolcu sayısının azaltılması kararlarına karşın hükümetin öğrenci sayısıyla övündüğünü söyleyen Denktaş, bu öğrencilerin ülkeye nasıl geleceğiyle ilgili sorunun yanıt beklediğini dile getirdi.
Denktaş, emirname konusunda da konuşarak, bölgede emirnamenin hala yürürlükte olmasının inşaat sektörünü de büyük ölçüde sıfırladığını, herkesin yaşanan durumdan şikayetçi olduğunu savundu.
“GEREKİRSE SEÇİMLERİ YİNE ERTELESİNLER AMA SORUNLARA ÇARE ÜRETİLSİN”
Denktaş şöyle devam etti:
“Seçim kaygısından kurtulmaları lazım. Gerekirse seçimleri yine ertelesinler ama bu sorunlara ciddi olarak eğilip bir çare üretmek gerekiyor. İnsanımız ile konuştuğumuzda seçim ile ilgilendiği yok. Geçim dertleri var. Sağlık konusunda da kaygıları var. Bellik ki sağlık konusunda alınan ve sürekli değiştirilen kararlar da vatandaşımıza güven vermiyor. Bütün bunlara çare bulmamız gerekiyor. Aksi halde işimiz zor.”
Bağımsız Cumhurbaşkanı Serdar Denktaş, seçim çalışmaları kapsamında yarın da Gazimağusa’da olacak. 
 

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Son Güncelleme: 26.08.2020 18:59
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