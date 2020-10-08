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Denktaş: “En geniş mutabakatı sağlayarak adımlar atacağız”

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanı olarak en geniş mutabakatı sağlayarak atılacakları adımların, bu adımların destek görmesini sağlayacağını ifade ederek bu anlayışla hareket edeceklerini belirtti.

08 Ekim 2020 Perşembe 17:07
Denktaş: “En geniş mutabakatı sağlayarak adımlar atacağız”
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Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanı olarak en geniş mutabakatı sağlayarak atılacakları adımların, bu adımların destek görmesini sağlayacağını ifade ederek bu anlayışla hareket edeceklerini belirtti.

Denktaş, seçim çalışmaları kapsamında Lefke Bölgesi muhtarları ile bir araya gelerek seçim sonrası kendileri ile kurulacak işbirliği ve diyalog sürecini anlattı.

Covid 19 önlemleri çerçevesinde eski seçimlerde olduğu gibi alışık yöntemlerle kampanyayı yürütmediklerini ifade eden Denktaş, ancak buna rağmen sosyal mesaf ve hijyen kurallarına uyarak zaman zaman vatandaşlara ulaşmaya çalışarak vizyonunu anlatma fırsatı bulduğunu kaydetti.

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Denktaş, her bölgeden ve her partinin tabanından insanların desteğini aldıklarını bunun da seçildikten sonra neler yapılabileceği konusunda daha da hassas davranmak için uğraş verilmesi gerektiği noktasında kendilerini motive ettiğini ifade etti.

Göreve geldikten Cumhurbaşkanlığında danışmanlık müessesinin ortadan kalkacağını ve iç konularda “Özel Temsilci” modelini getireceklerini yineleyen Denktaş; spor, çevre, eğitim, yerel yönetimler v.b konularda görev yapacak özel temsilcilerin, Cumhurbaşkanı-Hükümet ve konuya ilişkin paydaşlarla köprü görevi görerek sorunlar çıkmadan önce tespitler yaparak rol kapma modeliyle değil sorunu çözerek görev yapacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı’nın tüm kesimlerle iyi ilişkiler kurması gereken bir makamda olduğunu ve ancak etkisinin bu iyi ilişkilerle mümkün olabileceğine değinen Denktaş, pandemi sürecinin başından itibaren önerileri içeren hazırladıkları raporların hiçbir şekilde kaale alınmadığını, bunun nedeninin de Cumhurbaşkanlığı seçimleri olduğunu kaydetti.

Her kesimle iyi ilişkiler kurabileceğini, 30 yıllık siyasi geçmişinde bunu çok defa kanıtladığını dile getiren Denktaş, “Kendi iç dağınıklığımızı toparladığımız ve yeniden kendi kendimize saygı duymayı başardığımız takdirde dıştan da saygı göreceğimiz konusunda benim en ufak bir kuşkum yok” dedi.

En geniş mutabakatı sağlayarak atılacak adımların, bu adımların destek görmesinin sağlayacağını kaydeden Denktaş, bu anlayışla hareket edeceklerini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Serdar DenktaşLefke
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