banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bakanlar Kurulu'na Cumhurbaşkanı Tatar başkanlık ediyor
Bakanlar Kurulu'na Cumhurbaşkanı Tatar başkanlık...
Bakanlar Kurulu 11.30'da başladı
Bakanlar Kurulu toplandı
Sucuoğlu istifa etti
Sucuoğlu istifa etti
UBP’de bugün çift başlılık bitiyor ama şimdilik!
UBP’de bugün çift başlılık bitiyor...
Kıbrıs’ta deprem
Kıbrıs’ta deprem
banner404
Flaş Haber
Sucuoğlu istifa etti
Kapat

Denktaş: DP, UBP'nin arkasından sürükleniyor

DP’nin gidişatı ile ilgili açıklamalarda bulunan Denktaş, partinin ‘sürüklenen’ değil ‘yönlendiren’ bir parti konumuna gelmesi gerektiğini ifade etti.

07 Eylül 2022 Çarşamba 15:54
Denktaş: DP, UBP'nin arkasından sürükleniyor

Eski Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, Kıbrıs Genç TV’de yayınlanan ve Mustafa Alkan'ın hazırlayıp sunduğu Er Meydanı adlı programa konuk oldu.

DP’nin gidişatı ile ilgili açıklamalarda bulunan Denktaş, partinin ‘sürüklenen’ değil ‘yönlendiren’ bir parti konumuna gelmesi gerektiğini ifade etti.

DENKTAŞ: DP, BİR ARABAYA BAĞLANMIŞ TENEKE GİBİ UBP’NİN ARKASINDA SÜRÜKLENİYOR

Denktaş, DP’nin bir arabaya bağlanmış teneke gibi UBP’nin arkasında sürüklendiğini söyleyerek, “Bu şekilde olması gerçekten çok üzücü” dedi.

Nisabın sağlanamamasından dolayı 3 Eylül tarihinde gerçekleşemeyen DP Kurultayı’na davet edilmediğini dile getiren Denktaş, “Yeni kurultaya elbette gideceğim ama davetli olarak değil” açıklamasında bulundu.

“KIB-TEK İÇİN İHALESİZ AKARYAKIT ALIMI OLAMAZ”

Denktaş, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIB-TEK) yaşanan sorunlarla ilgili olarak ise, “KIB-TEK için ihalesiz akaryakıt alımı olamaz” diye konuştu.

Yakıtın ihale ile alınması kararının kendi dönemlerinde hayata geçirilen bir uygulama olduğunu hatırlatan Denktaş, “Halk sağlığını tehdit eden kirli yakıtların ülkeye getirilmesi asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

LİMANLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ KONUSU

Serdar Denktaş, son zamanlarda gündeme gelen ‘limanların özelleştirilmesi’ konusuyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Yap-işlet-devret sistemiyle limanlarda özelleştirme yapılabileceğine değinen Denktaş, “Ama ‘en fazla parayı kim verirse ihaleyi ona verelim’ mantığıyla hareket edilemez” dedi.

“İHALELERE İŞİNİ İYİ YAPAN KURUMLARIN KATILMASI GEREKİYOR”

Denktaş, ihalelere işini iyi yapan ve bu alanda uzmanlaşmış kurumların katılması gerektiğine vurgu yaparak, “Diğer türlü Ercan Havalimanı’nda özelleştirme sonrası yaşanan sıkıntılar limanlarda da yaşanabilir” diye konuştu.

Belediyeler Reformu konusunda da açıklamalarda bulunan Denktaş, yerinden yönetimi kapsayacak bir reforma ihtiyaç olduğunu ifade ederek, “Ama bunu 2 ay sonraki seçimlere geçiremezsin. En azından bir yıl üzerinden geçmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Denktaş, muhalefetin etkisiz kaldığını, yanlış planlanan Belediyeler Reformu’na yeteri kadar tepki gösteremediğini söyledi.

“ÜNİVERSİTELERİN VE ÖZEL OKULLARIN OTOBÜSÇÜLÜK YAPMA İZİNLERİ OLMAMALI”

Okul taşımacılığında yaşanan sorunlara da değinen Denktaş, “Üniversitelerin ve özel okulların otobüsçülük yapma izni olmamalı” dedi.

Denktaş, ülke genelinde taşımacılığın şirketleşme yoluyla herkesin rahatça faydalanabileceği bir şekle dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC Genelinde Son 5 Yılda Trafik Kazlarında 134 Kişi, Son 8 Ayda İse 15 Kişi Hayatını Kaybetti
KKTC Genelinde Son 5 Yılda Trafik Kazlarında 134 Kişi, Son 8 Ayda İse 15 Kişi Hayatını Kaybetti
Hava durumu..
Hava durumu..
Bakanlar Kurulu'na Cumhurbaşkanı Tatar başkanlık ediyor
Bakanlar Kurulu'na Cumhurbaşkanı Tatar başkanlık ediyor
A.S.'nin tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı
A.S.'nin tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı
Bakanlar Kurulu 11.30'da başladı
Bakanlar Kurulu 11.30'da başladı
Sucuoğlu istifa etti
Sucuoğlu istifa etti
UBP’de bugün çift başlılık bitiyor ama şimdilik!
UBP’de bugün çift başlılık bitiyor ama şimdilik!
Kıbrıs’ta deprem
Kıbrıs’ta deprem
Döviz kurları
Döviz kurları
Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara Temaslarını Tamamlayarak Yurda Döndü
Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara Temaslarını Tamamlayarak Yurda Döndü

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim