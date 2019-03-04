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Denktaş, dörtlü koalisyondaki partilerin başkanlarının, Cumhurbaşkanlığına aday olsa da, koalisyonun bozulmayacağı yönünde el sıkıştıklarını açıkladı

Denktaş, dörtlü koalisyondaki partilerin başkanlarının, Cumhurbaşkanlığına aday olsa da, koalisyonun bozulmayacağı yönünde el sıkıştıklarını açıkladı

04 Mart 2019 Pazartesi 22:31
Denktaş, dörtlü koalisyondaki partilerin başkanlarının, Cumhurbaşkanlığına aday olsa da, koalisyonun bozulmayacağı yönünde el sıkıştıklarını açıkladı

DENKTAŞ: “MAAŞ ÖDEYEMEME GİBİ BİR SORUNUMUZ YOKTUR”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, dörtlü koalisyondaki tüm siyasi partilerin başkanlarının Cumhurbaşkanlığına aday olsa da, koalisyonun bozulmayacağı yönünde el sıkıştıklarını açıkladı.

Denktaş, devletin maaş ödeyememe sorunu olmadığını da söyledi.

DP İskele İlçesi’ne bağlı örgütler, İskele’de bir araya geldi.

DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın da katıldığı toplantıda ülke ve bölge sorunları ele alındı.

DP Genel Başkanı Denktaş’ın konuşma yaptığı toplantıya, partililer ilgi gösterdi.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, Turizm ve Çevre Bakanı Gazimağusa Milletvekili Fikri Ataoğlu, İskele İlçe Başkanı Mustafa Çetinkayalı da toplantıya katılanlar arasındaydı.

DP üyeleri, toplantıda bölge ile ilgili sorunları dile getirdi. Genel Başkan Denktaş, üyelerin sorularını yanıtladı.

DP’den yapılan açıklamaya göre Denktaş, “devletin maaşları ödeyemeyeceği” iddiasının doğru olmadığını belirtirken, “Maaşlar ödenmezse istifa ederim, öyle bir şey olamaz” dedi.

Denktaş, dört parti başkanının, “hükümet yıkılacak” dedikoduları ayyuka çıkınca bir araya geldiğini belirttiği konuşmasında, “Dört parti başkanı da cumhurbaşkanlığına aday olabilir. Böylesi bir durum hükümetin düşmesine sebep olmamalı. Bizler o kültüre sahip insanlarız. Bu hükümetin devamı için el sıkışalım dedim. El sıkıştık. Hepimiz aday olsak bile, bu hükümet devam edecek” ifadelerini kullandı.

Denktaş, “ ‘Hükümet düştü düşüyor’ dedikodusu yayan arkadaşlara selam olsun; bıraksınlar bu hükümet, normal süresinde görev yapsın, vatandaş günü geldiğinde kararını versin. Hükümetin başarılı olup olmadığını vatandaş belirlesin” dedi.

 

Son Güncelleme: 05.03.2019 01:34
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