Denktaş: "Devletin en üst makamı liderlik yapmalı"

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, devletin en üst makamının liderlik yapması gerektiğini belirterek, iç meselelerde yetkisi olmasa bile etkisini halk yararına olan konularda göstermesi gerektiğini söyledi.

Ofisinden verilen bilgiye göre, Serdar Denktaş, Kamu Görevlileri Sendikası’nı ziyaret ederek Başkan Metin Atan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

Denktaş, ziyaretinde yaptığı konuşmada, hükümetin uygulamalardaki kararsızlıkları, sivil toplum örgütlerini dinleyip duymaması, Cumhurbaşkanlığı ile hükümet arasındaki rol kapma yarışı ve muhalefet ile diyalogsuzluğunun kendisini bu yola çıkmaya teşvik ettiğini ifade etti.

Önümüzdeki 5 yılın içteki dağınıklığın toparlanması açısından bir fırsat olabileceğini düşündüğünü belirten Denktaş, ülkenin bir bütün olduğunu ve ülkeyi yönetenlerin içinde yaşayanların tümüne eşit mesafede durması gerektiğini söyledi.

Bütün dünyada sağ ve sol kavramlarının farklılaştığına değinen Serdar Denktaş, özellikle pandemi dönemi sonrasında özellikle ekonomik kavramların değişkenlik göstereceğini vurguladı.

“SOSYAL DEVLET HEM GÜÇLÜ, HEM DE ADİL OLMALI”



Denktaş, sosyal devletin insanına yaklaşırken hem güçlü hem de adil olması gerektiğini, ancak bunun KKTC’de yaşanmadığını savunarak, pandeminin yaşandığı ilk günlerde toplumun büyük bir dayanışma sergilediğini, ancak ardından alınan kararlarla bu birlikteliğin ortadan kalktığını söyledi.O dönem yardımsever iş insanlarının sağladığı katkıların bile partizanca dağıtımının yapıldığını ileri süren Denktaş, Hükümetin bugün gelinen süreçte bile ülkeye giriş çıkışlardan, ekonomik yönde alınan kararlara kadar dağınık görüntüsünün devem ettiğini savundu.Denktaş, insanı her zaman sevdiğini, Hükümetlerde görev aldığı süreçlerde kimsenin rozetine bakmadan, haklı olanın yanında yer aldığını anımsatarak, Cumhurbaşkanlığı döneminde de bu toparlamayı sağlayacağına inandığını dile getirdi.Denktaş, “Mesele, her kesim ile iyi ilişkiler içerisinde olabilme meselesidir. Ben bunu başaracağım. Bunu başarmak zaten dış politika açısından başka hedeflere taşıyacaktır” dedi.