Denktaş, Değirmenlik’te konuştu: “Daha kaliteli, daha refah ve daha güçlü bir yönetim için kamu reformu şart”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, daha kaliteli, daha refah ve daha güçlü bir yönetim için kamu reformunun yapılmasının şart olduğunu vurguladı. Bakan Serdar Denktaş, “Bu reformu başarabilmeliyiz, sendikalar statükocu hallerinden vazgeçmelidir” dedi.

DP, geçtiğimiz hafta içinde Değirmenlik’te köy örgütü kongresini gerçekleştirdi.

Değirmenlik Köy Örgütü kongresine DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Genel Sekreter Afet Özcafer, Girne Milletvekili Koral Çağman ve partinin üst düzey yetkilileriyle bölge halkı katıldı.

DP açıklamasına göre, Genel Başkan Denktaş ve parti üst düzey yöneticileri, Değirmenlik Köy Örgütü kongresi öncesinde burada yaptıkları görüşmelerde köylülerin sorunlarını yerinde dinledi. Köylülerle sohbet edip talep ve önerilerini not aldı.

DENKTAŞ: “KAMU REFORMU ŞART”

Köy ziyaretlerinin önemine değinen DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, yoğun bir tempoda çalışmalarına rağmen fırsat buldukça köylülerle birarada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek sözlerine başladı.

Vatandaşın verdiği yetkinin sorumluluğu ve bilinciyle hareket edildiğini, bu yönde çalışıldığını kaydeden Serdar Denktaş, vatandaşın hizmet beklediğini ve verdiği oyun karşılığını en iyi şekilde almak istediğinin altını çizdi. Denktaş, dörtlü koalisyonun ortağı olan DP’nin bu bilinçle tüm vatandaşların hakkını gözettiğini, eşit ve adil bir şekilde hizmet hedefiyle çalıştıklarını kaydetti.

Gündemdeki konular ve Kıbrıs sorununa da değinen Denktaş, gelişmeler hakkında bölge sakinini bilgilendirdi.

Denktaş, son günlerde “Kamu Reformu” konusunda sendikaların bir takım sıkıntılar yarattığını ve bununla ilgili olarak sendika yetkilileriyle görüşmeye devam ettiklerini anlattı. Denktaş, Değirmenlik halkıyla reformun içeriğini paylaştı.

Denktaş, daha kaliteli,daha refah ve daha güçlü bir yönetim için kamu reformunun yapılmasının şart olduğunu vurguladı. DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş; ‘’bu reformu başarabilmeliyiz, sendikalar statükocu hallerinden vazgeçmelidir” dedi.

Emlak vergileriyle de ilgili bir soruyu yanıtlayan Denktaş, bu konuda sona yaklaştıklarını, 120 metrekareden büyük konutlarda, bakımlılık ve bakımsızlığa göre, boş olup olmamasına göre ve yarım inşaat halinde bulunanlara yeni vergilendirmeler planladıklarını açıkladı.

“YEREL GELİRLERİN %87’Sİ MAAŞLARA GİDİYOR”

Bölgedeki taş ocakları ile ilgili bir soruyu da yanıtlayan Bakan Denktaş, “Taş ocaklarını kapatma diye bir politika yoktur, hiç bir hükümetin de olamaz. Ancak tabii ki çevreye çok daha az zarar verecek şekilde her türlü pratik ve yasal çalışmanın en üst düzeyde yapılması kaçınılmazdır. Vahşi ocakcılıktan vazgeçilmesi gerekir. Ama bu kolay değildir” dedi.

Serdar Denktaş, yolllardaki sıkıntıların dile getirilmesi üzerine verdiği yanıtta, bütçede buna şu anda ayrılacak gelir düzeni olmadığını dile getirdi. Denktaş, “Ben maliye olarak bütçedeki yerel gelirlerin yüzde 87’sini ne yazık ki maaşlara ve maaş nitelikli harcamalara ayrımak zorundayım... Geriye yüzde 13 kalıyor... Hemşire isteniyor, eğitimle ilgili harcamalar var... Bu yıl olağanüstü bir yağış oldu. Yollarda alt yapımızın kaldıramayacağı tahribat yaşandı” diye konuştu.

Vatandaşın sorularını yanıtlayan Denktaş, Değirmenlik halkının gösterdiği “yoğun ilgiye” teşekkür etti. Daha sonra Değirmenlik Kongresi yapıldı ve toplantı sona erdi.

