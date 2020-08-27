banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1105
ALTIN
454.838
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.7127
EURO
8.6585
Sol’un çıkmazı ve Tufan Erhürman
Sol’un çıkmazı ve Tufan Erhürman
Özersay UBP dedikoducusu gibi
Özersay UBP dedikoducusu gibi
Hatalı kararları artık durdurun
Hatalı kararları artık durdurun
Niye imzaladınız, niye iptal ettiniz!
Niye imzaladınız, niye iptal ettiniz!
banner355

Denktaş: “Çözüme mahkumuz yaklaşımıyla bir yere varılamaz"”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı SerdarDenktaş, Gazimağusa'da temaslarına devam etti..

27 Ağustos 2020 Perşembe 11:39
Denktaş: “Çözüme mahkumuz yaklaşımıyla bir yere varılamaz"”
banner337
banner351

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği’ni ziyaret ederek, dernek üyelerine vizyonunu anlattı ve soruları yanıtladı.

Hiçbir olayı politize ederek hareket eden biri olmadığını söyleyen Denktaş, gazilerin uzun zamandır beklediği ve babasından kendisine vasiyet olarak kalan madalya sorununu çözen kişi olduğunu ancak hiçbir madalya takma töreninde de bulunmadığını belirtti.

Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri değerlendiren Denktaş, imzalanacak bir moratoryumla çatışmaya giden sürecin engelleneceğine inandığını dile getirdi ve “Çünkü aklın yolu bir” dedi.

Konuyla ilgili Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrılarının önemine değinen Denktaş, 
uzlaşarak, konuşarak bir çözüm bulunabileceğini belirtti.

Denktaş, “Bir kere bizim 1960’dan kaynaklanan kurucu hakkımız var. 1963’de bu hakkımız işgal edildi. Ama kuruluşunda eşit halk olarak orada bulunmaktaydık. Ve eşit ortak olarak da adanın tüm zenginliklerinde yüzde 50’dir payımız. Temsiliyettir yüzde 70’e 30 olan. Bazı arkadaşlar bunun farkında değil. Burada Türk ya da Rum olmasa, başka milletten bir ada burada olsa dahi Akdeniz’in en büyük kıyısına sahip Türkiye’nin imzalanacak münhasır ekonomik bölge anlaşmaları ile ilgili burada söz hakkı vardır.” ifadelerinde bulundu.

banner341
“Amacın Türkiye’yi Akdeniz’de karasularına hapsetmek” olduğuna dikkati çeken Denktaş, Türkiye’nin konuyla ilgili sert tepkisinde haklı olduğunu vurguladı.

Denktaş konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu sorunlar Güney ile nasıl çözülecek? Öncelikle oturup 50 yıldır görüştüğümüz iki kesimli iki bölgeli federasyon tezinin yürütülemeyeceğine dönük bir anlaşma yapmamız lazım. Zayıf bir merkezi hükümet kurulabilir mi? Bunu konuşabiliriz. Eğer olmuyorsa yine bu görüşmelerin ucu açık değil ufku açık olması gerektiğini belirtip görüşme masasında bu işin olamayacağını referanduma giderek halka anlatmalıyız. Bizim söyleyeceğimizi dünya kabul etmez. Ama halkın verdiği bir karara dünyanın hiçbir ülkesi karşı duramaz. Biraz daha cesur olmamız lazım. Alternatiflerimizin var olduğunu hissettirmemiz lazım. Şimdiki gibi biz çözüme mahkumuz yaklaşımıyla bir yere varmak mümkün değil.”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Gazimağusa ziyareti kapsamında Surlariçini de gezdi, esnaflarla bir araya geldi ve sorunlarını dinledi.

Mağusa Suriçi Derneği’ni de ziyaret eden Denktaş burada adaylığı hakkında bilgiler verdi ve soruları yanıtladı.

Denktaş ayrıca, Maraş mahallesinde bulunan vatandaşlarla da bir araya geldi.


 

banner360
Son Güncelleme: 27.08.2020 12:07
Anahtar Kelimeler:
GazimagusaSerdar Denktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Daü Öğrenci Sayısını Hem Sayı Hem De Yüzdelik Bazda En Fazla Artıran Üniversite Olduklarını Açıkladı
Daü Öğrenci Sayısını Hem Sayı Hem De Yüzdelik Bazda En Fazla Artıran Üniversite Olduklarını Açıkladı
Milletvekilleri Denktaş, Ataoğlu ve Arabacıoğlu DAÜ’yü ziyaret etti
Milletvekilleri Denktaş, Ataoğlu ve Arabacıoğlu DAÜ’yü ziyaret etti
Başbakan Tatar: “acil Durum Hastanesi Sağlık Hizmetleri İçin Devrim Niteliğinde”
Başbakan Tatar: “acil Durum Hastanesi Sağlık Hizmetleri İçin Devrim Niteliğinde”
Yarın Laptan’nın Bazı Bölgelerine Elektrik Enerjisi Verilemeyecek
Yarın Laptan’nın Bazı Bölgelerine Elektrik Enerjisi Verilemeyecek
KKTC Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu DAÜ’yü ziyaret etti
KKTC Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu DAÜ’yü ziyaret etti
Daü Rektörü Hocanın Daü Programlarına Geçen Yıla Göre % 26 Daha Fazla Öğrencinin Yerleştiğini Açıkladı
Daü Rektörü Hocanın Daü Programlarına Geçen Yıla Göre % 26 Daha Fazla Öğrencinin Yerleştiğini Açıkladı
Serdar Denktaş DAÜ’yü ziyaret etti
Serdar Denktaş DAÜ’yü ziyaret etti
‘Çocukların mutlu olduğu yer’, The American Nursery School
‘Çocukların mutlu olduğu yer’, The American Nursery School
Arıklı: “seçim İstihdamları Sizi Sandığa Gömecek”
Arıklı: “seçim İstihdamları Sizi Sandığa Gömecek”
Atatürk Öğretmen Akademisi Giriş Sınavı Cumartesi Yapılacak
Atatürk Öğretmen Akademisi Giriş Sınavı Cumartesi Yapılacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim