Denktaş: “Ciddi bir nüfus sayımı yapılması gerekir. Otomasyon sistemine geçilmesi gerekir”

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş da konuşmasında, geçen dönem 4 partinin iktidarda, 2 partinin de muhalefette olduğunu ancak bu dönem 4 parti muhalefette, 2 parti iktidarda olduğundan, muhalefet partilerinin genel başkanlarının zaman zaman istişare etmesi gerekmesi sebebiyle ön sıralarda oturmaları konusunda usulle ilgili bir talepte bulundu.

Geçmiş dönem hakkında fazla bir şey söylemek istemediğine işaret eden Denktaş, programın acele hazırlandığını iddia etti. Denktaş, Hazine ve Muhasebe Dairesi’nin başbakanlığa bağlanması ile Eski Eserler Dairesi’nin altınının boşaltılmasının dikkat çekici olduğunu kaydetti.

Tatar, 4’lü koalisyon hükümetine ilişkin “al gülüm, ver gülüm hükümeti” eleştirisinde bulunan Başbakan Ersin Tatar’ın kendi partisine bağlı Maliye Bakanlığı’ndan en önemli iki daireyi Başbakanlığa aktarmasına anlam veremediğini belirtti.

Denktaş, “Demek ki bu ülkenin en önemli bakanlığı olan Maliye Bakanlığı, noterlik görevi yapacak. Yani şu andaki hükümeti ‘önce ben alayım gülüm, ben de sana vereyim hükümeti’ olarak adlandıracağız” dedi.

Bunun böyle yürümeyeceğini, sistemin tamamen bozulacağını savunan Denktaş, Spor Dairesi konusunda da bir kargaşa yaşandığını iddia etti. Denktaş, Başbakanlık altında yer alan Spor Dairesi müdürünü diğer partinin atayacağını, ancak ita amirinin Başbakanlık olacağını söyledi.

Bunların yeniden ele alınarak, düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Denktaş, “Ersin bey Başbakanlıktan vazgeçsin ve Maliye Bakanlığını da kendisi alsın. O zaman işler daha iyi yürür” dedi.

Kıbrıs konusuna da değinen Denktaş, Kıbrıs’ta var olan hidrokarbonun sadece Kıbrıs’ a yetecek miktarda olduğunu, kavga çıkarmaya değer miktarda olmadığını, ancak kavga çıkarmak istenirse bu rakamın yeterli olduğunu söyledi.

Siyaseten tanınmanın kısa ve orta vadede mümkün olmadığına işaret eden Denktaş tek taraflı adımlarla ilişkilerin normalizasyonuna yönelik adımlar atılması gerektiğini, bunun için de Türkiye ile birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bazı grup ve kesimlerin, “iki toplumlu, iki kesimli bir federal yapının olmayacağı ortada. Türkiye’ye bağlanalım” söylemini ortaya attığına işaret eden Denktaş, bu devletin kurulmasından itibaren kendisi ve partisinin akındaki tek düşüncenin KKTC devletinin yaşatılması olduğunu kaydetti. “Bu bizim en önemli teminatımızdır” diyen Denktaş, KKTC’nin varlığının önemine işaret etti ve “Bu devleti biz kurduk, o nedenle yaşatılması gerekir” dedi.

Serdar Denktaş, ‘vatandaşlıkla’ ilgili CTP-DP Hükümeti döneminden itibaren aynı şeyi savunduğunu ifade ederek, burada doğup, büyüyen kişilerin KKTC yurttaşı yapılması gerektiğini de söyledi.

Geçtiğimiz hükümet döneminde ‘mali kriz’ nedeniyle nüfus sayımı yapılamadığını ifade eden Denktaş, ekonomi, eğitim ve sağlığı belirleyebilmek için, bazı şeylerin belirlenmesi gerektiğini, bunun için ciddi bir nüfus sayımın yapılması gerektiğini, otomasyon sistemine geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye’den planlanan para akışının bir an önce başlamasını ve kurulan hükümetin dönem sonuna kadar devam etmesini ümit ettiğini dile getiren Denktaş, hükümete, bol hayırlı bir çalışma dönemi temenni etti.