Denktaş: “Bu seçimde adaylar, geçmişi, tecrübesi ve söylemleriyle değerlendirilmeli”

“BU SEÇİMDE ADAYLAR, GEÇMİŞİ, TECRÜBESİ VE SÖYLEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMELİ”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Lefke ve Yedidalga bölgesini ziyaret etti.

Seçim bürosundan verilen bilgiye göre, Denktaş, ziyaretlerinde adaylık gerekçelerini anlattı, vatandaşların seçime yönelik düşüncelerini dinledi.

Bölgeye yaptığı ziyaretle ilgili konuşan Denktaş, Lefke’nin mahkeme binası sorununun hâlâ çözülemediğini, bunun üzüntü verici olduğunu, bölgedeki insanların büyük sıkıntı çektiğinin görüldüğünü söyledi.

Aplıç sınır kapısının açılmasının üzerinden uzun zaman geçtiğini anımsatan Denktaş, kapının açılmasının katkısının bölgeye net olarak yansımadığını savundu. Serdar Denktaş, yapılacak çalışmalarla kapının bölgeye kazancının artması gerektiğini belirtti.

Hükümetlerde görev aldığı sürede kapıların açılmasıyla ilgili hayati bir kararı uygulamaya geçirdiklerini söyleyen Denktaş, o günden bu yana birçok kapı açıldığını, bu kapıların her birinin rasyonel olarak değerlendirilmesi ve bulunduğu bölgeye katkı sunması gerektiğine işaret etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin parti seçimi olmadığını yineleyen Denktaş, herkesin bir partisinin olmasının son derece normal olduğunu ancak bu seçimde adayların ön plana çıktığı, adayın geçmişi, tecrübesi ve söylemleri ile değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Gittiği tüm bölgelerde adaylığıyla ilgili çok olumlu tepkiler aldığını söyleyen Serdar Denktaş, vatandaşın adaylar arasında alternatif bir tercih aradığını, adaylığı ile bu tercihi vatandaşa sunduğuna inandığını ifade etti.

Lefke bölgesinin kendisi için son derece özel bir bölge olduğunu ifade eden Denktaş, 1980’de askerlik görevi için iki yılını geçirdiği bu bölgede çok güzel dostlukları bulunduğunu anlattı.

Lefke çarşısında bir süre geçirdikten sonra, Gemikonağı ve Yedidalga’da da vatandaşlarla buluşan Serdar Denktaş, bölgede bulunmaktan son derece memnun olduğunu, bölgedeki vatandaşların kendisini yakından tanıdığını ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisine desteklerini esirgemeyeceklerinden emin olduğunu söyledi.