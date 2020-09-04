Denktaş: “Bu seçim Kıbrıslı Türk seçmeninin tarihle sınavıdır”

BAĞIMSIZ CUMHURBAŞKANI ADAYI DENKTAŞ ,YÜKSEK SEÇİM KURULU’NA ADAYLIK BAŞVURUSUNU YAPTI

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş , bugün saat 14.00’te Yüksek Seçim Kurulu’na adaylık başvurusunu yaptı.

Serdar Denktaş eşi Müge Denktaş’la birlikte geldiği Yüksek Seçim Kurulu’nda adaylık başvurusunda bulunmasının ardından basına yaptığı açıklamada, bu seçimi Türkiye yandaşlığı veya Türkiye karşıtlığı yarışına çevirmek için uğraşanlar olduğunu savunarak, bunun çok tehlikeli bir oyun olduğunu söyledi.

Denktaş, bu sürecin sonucunda bir kişinin Cumhurbaşkanı seçileceğini, ancak ne Kıbrıs Türk halkı, ne Türkiye ne de iki halk arasındaki ilişkinin kazanmış olacağını ifade ederek, “Sürecin sonunda kaybeden hepimiz oluruz” dedi.

“BU SEÇİMDE HİÇ BİR VATAN HAİNİ VEYA RUMCU ADAY YOK”

Bu seçimin hainler ve milliyetçiler arasında olmadığını, bu seçimin Kıbrıs Türk halkının tümüyle kucaklaması gereken KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu vurgulayan Denktaş, bu seçimde hiç bir vatan haini veya Rumcu aday olmadığına işaret etti.

Bu seçimde hiçbir adayın milliyetçiliği tek elinde de bulundurmadığını, Türkiye’yi sevmeyen hiçbir aday bulunmadığını ifade eden Denktaş, her Kıbrıslı Türk’ün Türkiye sevgisiyle doğup, büyüdüğünü söyledi.

Bu seçimde Kıbrıs sorunun çözümüyle ilgili farklı duruşları olan adaylar bulunduğuna, seçimin büyük oranda bununla ilgili olduğuna dikkat çeken Denktaş, Covid-19’da başlayan yeni zamanların farkında olanlarla, olmayanlar arasında bir seçim olduğunu belirtti.

“KKTC SEÇMENİNE GÜVENİYORUM”

“Seçimin kendi irademiz ve demokrasimize sahip çıkanlarla, seçilebilmek için her şeyi yapabilecekler arasında olduğunu” ifade eden Denktaş, şöyle devam etti:

“Bu seçim göklerden vahiy bekleyerek sonuçlanacak bir seçim değildir. Kıbrıs Türk halkı bu seçimde bir karar vermek durumundadır. İçindeki Türkiye sevgisi hiçbir zaman eksilmeyen ve eksilmeyecek olan Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve diğer her konuda Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye’nin çıkarlarının ortak olduğunu söyleyen ve bütün halkı kucaklayan adaya mı oy verecek, yoksa kendi dışındaki tüm adayları arkasına aldığı derin ilişkilerle kötülemeye çalışan bir adaya mı yönelecek. Bu seçim Kıbrıslı Türk seçmeninin tarihle sınavıdır. KKTC seçmenine güveniyorum.”