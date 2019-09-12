Denktaş: “Bu olaydan ders çıkarmalıyız”

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş, dün gece Çatalköy’de meydana gelen yangın ve patlama olayından ders çıkarılması gerektiğine işaret etti.

Çatalköy’de meydana gelen yangın ve patlamayla ilgili açıklamasında, yaşanan olayla ilgili üzüntüsünü dile getiren Serdar Denktaş, can kaybı olmamasının büyük şans olduğunu ve bu olaydan ders çıkarılarak gerekli güvenlik tedbirlerinin daha da artırılması konusuna dikkat çekti.

Denktaş mesajında şunları kaydetti;

“Çatalköy'de yaşanmış olan üzücü olay nedeniyle tüm bölge halkına ve silahlı kuvvetlerimize geçmiş olsun.

Ümit ederim bu ve benzeri olayların yeniden yaşanmaması için, can kaybına neden olmamış bu olaydan ders çıkartarak gerekli tedbirleri almaya başlarız.

Bölgede çalışma yapan görevlilere kolaylıklar dilerim.”