Denktaş: Bu durum ülkenin utancıdır

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarı konusunda ki sorunlar yıllardır giderilmiyor.
KTV ekranlarında Erçin Şahmaran'ın "objektif" isimli programına katılan Denktaş şu ifadeleri kullandı:
“Müzeyi yine su bastı. Ama ilgilenilmeyeceğini de biliyorum. Heykel siparişi verildi, bekliyoruz. Fidanlar vatandaşların katkısıyla yapılmıştı. Çevre düzenlemesi belli bir düzeye getirildi. Hepsi şu anda yine mahvolmuş durumda neden çünkü o idameyi yapacak biri yok. Bunu söyleyip duruyoruz; Anıt mezar bitti, eşyaları ile müze hazır ama oranın idamesi ile çevre düzenlemesi meselesi duruyor. Bu durum bu ülkenin bir utancıdır.”