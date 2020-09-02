banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1085
ALTIN
466.835
DOLAR
7.3455
STERLİN
9.8670
EURO
8.7741
Eğitime endişe hakim
Eğitime endişe hakim
Meclise bir gün de hayvanları sokalım!
Meclise bir gün de hayvanları...
Tatar’ı böyle kabul edeceğiz artık...
Tatar’ı böyle kabul edeceğiz artık...
Bize de dua et Ersin Tatar
Bize de dua et Ersin...
banner355

Denktaş: “Bölgesel barış arayışı için tam anlamıyla bir darbe”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne silah ambargosunu kaldırma kararına ilişkin açıklama yaptı.

02 Eylül 2020 Çarşamba 00:15
Denktaş: “Bölgesel barış arayışı için tam anlamıyla bir darbe”
banner337
banner351

Denktaş, açıklamasında şunları kaydetti:

Amerika Birleşik Devletleri'nin 33 yıldan sonra Güney Kıbrıs'a uyguladığı silah ambargosunu kaldırdığını açıklaması gerek Kıbrıs sorunu gerekse de bölge barışı açısında son derece yanlış bir karardır.

banner341
Bu kararın alınma tarihi olarak 1 Eylül Dünya Barış Gününün seçilmesi de barışa değil bizzat gerginliğe hizmet eden bir anlayıştadır.

ABD'nin aldığı bu karar bölgede var olan istikrarsızlığa daha da hız katarken, bölgesel barış arayışı için de tam anlamıyla bir darbe olmuştur.

Alınan karar her ne kadar 1 yıllık süreyi kapsıyorsa da bunun Kıbrıs sorununun çözümüne hizmet etmeyeceği aksine daha da karmaşık bir hale getireceği de muhakkaktır.

ABD yönetiminin aldığı bu karardan bir an önce geri adım atmasını temenni eder, bölgede zaten gergin olan ortamın tansiyonunun tez zamanda düşürülmesini dilerim.”

banner360
Anahtar Kelimeler:
Amerika Birleşik DevletleriSerdar Denktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Tatar: ABD’yi bu yanlış karardan dönmeye davet ediyorum
Başbakan Tatar: ABD’yi bu yanlış karardan dönmeye davet ediyorum
Özersay: ABD’nin kararı bölgenin istikrarı ve barışı açısından bir hayal kırıklığıdır
Özersay: ABD’nin kararı bölgenin istikrarı ve barışı açısından bir hayal kırıklığıdır
Akıncı: “ABD'nin Rum tarafına silah satışı kısıtlamasını kaldırması doğru bir adım değil“
Akıncı: “ABD'nin Rum tarafına silah satışı kısıtlamasını kaldırması doğru bir adım değil“
30 Ağustos için yarıştılar
30 Ağustos için yarıştılar
Bakan Pilli: Toplam 1455 test yapıldı, 8 pozitif vakaya rastlandı, 12 kişi taburcu edildi
Bakan Pilli: Toplam 1455 test yapıldı, 8 pozitif vakaya rastlandı, 12 kişi taburcu edildi
Başbakan Tatar’dan Barış Günü mesajı
Başbakan Tatar’dan Barış Günü mesajı
Girne’de “barışa Kulaç Atıyoruz” Etkinliği Düzenlendi
Girne’de “barışa Kulaç Atıyoruz” Etkinliği Düzenlendi
Çavuşoğlu: Okul öncesi, özel eğitim, ilkokul 1. ve 2. sınıflar 7 eylül’de yüz yüze eğitime başlıyor
Çavuşoğlu: Okul öncesi, özel eğitim, ilkokul 1. ve 2. sınıflar 7 eylül’de yüz yüze eğitime başlıyor
Almanya’dan Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 Bin Euro Bağış
Almanya’dan Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 Bin Euro Bağış
Unıtecyprusnow’dan 1 Eylül Dünya Barış Günü Mesajı: Tek Yol Barış
Unıtecyprusnow’dan 1 Eylül Dünya Barış Günü Mesajı: Tek Yol Barış

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim