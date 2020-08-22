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Denktaş: “Birlikte yaşayan Kıbrıs için çalışacağım”

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret ederek Başkan Erden Esenyel ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

22 Ağustos 2020 Cumartesi 12:28
Denktaş: “Birlikte yaşayan Kıbrıs için çalışacağım”
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Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, geçmiş süreçlerden bugüne Birleşik Kıbrıs’ın olamayacağının görüldüğünü belirterek, bu durumda birlikte yaşayan bir Kıbrıs için çalışacağını söyledi.

Denktaş’ın seçim ofisinden verilen bilgiye göre, ziyarette bir konuşma yapan Denktaş, Sönmezliler Ocağı üyeleri ile çok sık bir araya gelemese de gönüllerinin her zaman bir olduğunu belirtti.

Denktaş: “Bugünlere gelmemizde sizin kuşağın vermiş olduğumu mücadele önemlidir” diyerek, bugünkü noktada tüm çabalara rağmen iki toplumlu, iki kesimli bir federasyon ve birleşik bir Kıbrıs’ın olmayacağının görüldüğünü söyledi.

Denktaş, bunun yerine “Birlikte yaşayabilen bir Kıbrıs” üzerinde durulması gerektiğini ifade ederek, bugünkü mevcut durumun dünya hukuk sistemine göre uyarlamak için uğraş vermek gerektiğini belirtti.

Denktaş: “Uluslararası hukuku kullanmak suretiyle, insan haklarından kaynaklı davaların arttırılması, spor ambargosu ve ticaret ile ilgili konuların gündeme gelmesi gerekiyor.” dedi.

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Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın ardından 5 yıllık sürede vaat veren ve çözüm öneren adayların 5 yıl sonra bunları yerine getiremediğinin görüldüğüne işaret eden Denktaş, “KKTC’yi tanıtalım” arzusunun herkesin bir isteği olduğunu ancak 5 yıllık bir sürede bunu başarabilmenin mümkün olmadığını ifade etti.

Ülkede verilen bir varoluş ve demokrasi mücadelesi olduğunu dile getiren Denktaş: “Bizim yapmamız gereken bunun peşinden koşmak” dedi.

Denktaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bazen öyle şeyler söyleniyor ki; üzülüyoruz. ‘Bir kişiye oy vermezsen Türkiye ile ilişkiler bozulur’ söylemleri çıkıyor. Bunlar yanlış yaklaşımlardır. Herkesin bir partisi elbette vardır. Ama tercih, Cumhurbaşkanlığı seçimi, bireyin kabiliyeti, karakteri, düşüncelerine yönelik olmalıdır”

ESENYEL

Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel de konuşmasında Denktaş’ın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, adaylığından dolayı mutlu olduklarını söyledi ve “Sen bizim kardeşimizsin. Umarız seçimi en iyi yerde bitirirsin” dedi.


 

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Son Güncelleme: 22.08.2020 12:50
Anahtar Kelimeler:
Sönmezliler OcağıKıbrısSerdar Denktaş
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