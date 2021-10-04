banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yeni asgari ücret ilan edildi
Asgari ücret Resmi Gazete'de
KKTC'ye gelecek olanların dikkatine!
KKTC'ye geleceklerin dikkatine!
Denktaş’ın anıt mezarını da mı Rumlar yapsın!
Denktaş’ın anıt mezarını da mı...
Kooperatif'te neler olmuştu!!!
Kooperatif'te neler olmuştu!!!
banner376
Flaş Haber
Akdeniz'de gerginlik!
Kapat

Denktaş: “Başta LTB olmak üzere tüm belediyelerimizden ve halkımızdan katkı bekliyoruz"

Demokrat Parti (DP) milletvekili Serdar Denktaş, babası, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarının çevre düzenlemesi için yarın çalışmaya başlayacaklarını duyurarak, belediyelere ve halka çalışmalara katkıda bulunma çağrısı yaptı.

04 Ekim 2021 Pazartesi 13:45
Denktaş: “Başta LTB olmak üzere tüm belediyelerimizden ve halkımızdan katkı bekliyoruz"

Demokrat Parti (DP) milletvekili Serdar Denktaş, “Fidan, tohum, gübre ve kol gücü en önemli ihtiyaçtır. Vefalı insanımızın çapasıyla küreğiyle, kimisinin bilgisi ve el becerisiyle orayı kısa sürede bugünkünden daha iyi bir noktaya ulaştırabileceğimizden eminim” dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden “Denktaş Anıtı Çevre Düzenleme İnisiyatifi” başlığıyla açıklama yapan Denktaş, açıklamasında “Vefasızlardan herhangi bir adım beklemeksizin biz o bölgenin temizlenmesi, ağaçlandırılması ve düzenlenmesi için çalışmaya başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Denktaş, yarın sabah saat 10.00 itibarıyla Cumhuriyet Parkı’nda olacaklarını belirtti.

Konuyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) kısa bir açıklama yapan Serdar Denktaş, çevreyle ilgili düzenlemenin bir günde tamamlanamayacağını sadece yarın değil, devamlı orada olacaklarını söyledi.

Denktaş, yarın temizlik, daha sonraki günlerde de çimlendirme ve peyzaj çalışması yapacaklarını kaydetti.

banner341
Serdar Denktaş, 3 Eylül’de, yine sosyal medya üzerinden bir açıklama yapmış, anıt mezar konusuna duyarsızlığın devam etmesi halinde babasının naaşının aile mezarlığına nakli için hukuki işlemleri başlatma konusunda avukatlara yetki vermek durumunda kalacaklarını belirtmişti.

Bu konuda adım atılıp atılmadığının sorulması üzerine Denktaş, gerekli talimatların verildiğini ancak yarın başlatacakları çalışmalar kapsamında yol katledilmesi durumunda buna gerek kalmayacağını söyledi.

Denktaş, hükümetten artık hiçbir beklentilerinin kalmadığını da sözlerine ekledi.

Birçok vatandaşın yorumlarıyla Serdar Denktaş’a destek belirttiği 2 Ekim tarihli, çağrı nitelikli sosyal medya mesajı şöyle:

“Kurucu Cumhurbaşkanımızın ebediyete intikalinin 10’uncu yılına girerken o bölgenin atıl bırakılmasına yönelik tepkimizi bir süre önce ortaya koymuştum... Maalesef yaklaşan yerel seçimler nedeniyle, LTB iktidar partilerinden birine ait olmadığı için, konu tam anlamı ile seçim malzemesi meselesine dönüştürülmüş ve anladığımız kadarı ile seçim yasaklarının başlamasına kadar konu ertelenecektir.

5 Ekim Salı günü, sabah saat 10.00’dan itibaren, vefasızlardan herhangi bir adım beklemeksizin biz o bölgenin temizlenmesi, ağaçlandırılması ve düzenlenmesi için çalışmaya başlıyoruz. Başta LTB olmak üzere tüm belediyelerimizden ve halkımızdan katkı bekliyoruz... Bu aşamada fidan, tohum, gübre, ve kol gücü en önemli ihtiyaçtır. Vefalı insanımızın çapasıyla küreğiyle, kimisinin bilgisi ve el becerisiyle orayı kısa sürede bugünkünden daha iyi bir noktaya ulaştırabileceğimizden eminim. Tüm hayatını halkına adamış liderimize vefasızlık yapanlara inat Cumhuriyet Parkı ve Cumhuriyetin Kurucu Denktaş'ın istirahat alanı yeşil ve yaşayan bir çevreye kavuşturulacaktır. Varsın birileri kurultay ve seçim derdiyle gün geçirmeye devam etsin. Biz ordayız.”

banner360
Son Güncelleme: 04.10.2021 14:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haftalık trafik raporu
Haftalık trafik raporu
Haftalık yangın bilançosu
Haftalık yangın bilançosu
Cumhurbaşkanı Tatar'a Eskişehir'de “fahri Doktora“ ünvanı verildi
Cumhurbaşkanı Tatar'a Eskişehir'de “fahri Doktora“ ünvanı verildi
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Erhürman Genç TV'ye konuştu
Erhürman Genç TV'ye konuştu
133 ürün müsadere edildi, 3 işyerine ihbar verildi
133 ürün müsadere edildi, 3 işyerine ihbar verildi
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu
Özçınar, Kütahya’da düzenlenecek “Uclg-Mewa aracı Şehirler Dünya Forumu”na katılacak
Özçınar, Kütahya’da düzenlenecek “Uclg-Mewa aracı Şehirler Dünya Forumu”na katılacak
MDP Girne İlçe Başkanlığı binası açıldı
MDP Girne İlçe Başkanlığı binası açıldı
Elektrik borcu olanlar dikkat!!
Elektrik borcu olanlar dikkat!!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim