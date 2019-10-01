Denktaş, Başbakan Tatar’ı eleştirdi



Meclis Genel Kurulu’nda söz alan DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, Andaç ve Feridun’a rahmet ailelerine başsağlığı diledi.

Denktaş, Başbakan Tatar’ın “hükümete gelir gelmez döviz düştü faizler aşağı indi” sözlerini eleştirdi. Denktaş, Meclis’in kapalı olduğu dönemin hükümetin atacağı adımları düşünmesine fırsat veren bir dönem olduğunu ancak hükümetin bunu yapamadığını savundu.

Yeni yasama döneminin çatışma ve uzlaşma kültürünün baskın olduğu, muhalefet ve iktidarın ülke geleceği için daha iyiye nasıl gideceğinin ortaya çıkacağı bir dönem olması dileğinde bulundu.

Daha fazla yasanın geçebilmesinin önemli olduğunu dile getiren Denktaş, özellikle maliye ile ilgili yasaların geçmesi gerektiğini belirtti.

ÖZYİĞİT

TDP Başkanı Cemal Özyiğit, Andaç ve Feridun’un yanı sıra İlker Kılıç’a da rahmet diledi.

Kıbrıs sorununa değinen Özyiğit, “çetrefilli bir dönemden geçildiğini” söyleyerek, yaklaşılmasına rağmen barışa ulaşılamadığını söyleyerek, yeni arayışlara girmenin doğru olmayacağını kaydetti.



Akıncı’nın temasları sonrasında bilgi vereceğini, tutanakların da Meclis’e gönderileceğini kaydeden Özyiğit, Meclise bilgi verilmediği görüşlerine anlam veremediğini söyledi.Özyiğit, Kıbrıs sorununda gidilecek yolun belli olduğunu, uçsuz bucaksız müzakere sürecinin kimse tarafından arzu edilmediğini, siyasi eşitliğin, kararlara etkin katılımın, garantörlüğün devamının olmazsa olmaz olduğunu belirtti.Önümüzdeki günlerde BM Genel Sekreteri’nin üçlü ve beşli zirve çağrısı yapması olasılığının yüksek olduğunu dile getiren Özyiğit, Kıbrıslı Türklerin ayakları üzerinde duran bir toplum olma mücadelesini başarmak zorunda olduğunu söyledi.Kamu reformunun gerçekleşmesi gerektiğini vurgulayan Özyiğit, müşavirliğin ortadan kaldırılması, yerel yönetimler reformu, Anayasa reformu gibi konuların da hayata geçmesi gerektiğini kaydetti.Anayasa paketi hazırlanarak Cumhurbaşkanlığı seçimi ile oylanması görüşüne sıcak bakmadıklarını dile getiren Özyiğit, paketin seçimle birlikte oylanmasına karşı olduklarını söyledi.Özyiğit, hükümetlerin ömrünün az oluşunun ülke için “önemli bir şansızlık olduğunu” belirterek, etkin yapıcı bir muhalefet anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.