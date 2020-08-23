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Denktaş: “Artık oy verebileceğimiz bir aday var söylemi beni cesaretlendiriyor"

Seçim Ofisinden verilen bilgiye göre, Denktaş, TMT Mücahitler Derneği’ni  ziyaret ederek Başkan Yılmaz Bora ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

23 Ağustos 2020 Pazar 09:45
Denktaş: “Artık oy verebileceğimiz bir aday var söylemi beni cesaretlendiriyor"
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TMT Mücahitler Derneği’ni  Ziyarette konuşan Serdar Denktaş, üyelere adaylık gerekçelerini anlattı.

Denktaş, hükümetin pandemi dönemindeki kararsızlıkları ve öngöremediği hadiselerin gelişmesi sonrası gelen talepler ile birlikte bu yarışa çıkmaya karar verdiğini dile getirdi.

Bütün dünya ile birlikte yeni bir döneme girilirken yaşanan sıkıntıları bir fırsat olarak değerlendirmek istediğini ifade eden Denktaş, siyasetteki 30 yıllık deneyimi ile bu yarışta vatandaşa bir alternatif sunma şansını tanıdığını belirtti.

Adaylığını açıklaması sonrası çeşitli parti tabanlarından çok olumlu tepkiler aldığını dile getiren Serdar Denktaş, kiminle kaldığına bakılmaksızın ikinci tura kalması halinde seçimi kazanacağına inandığını kaydetti.

Denktaş, adaylığını açıklaması sonrası bir çok kesimden “Artık oy verebileceğimiz birisi çıktı” şeklinde söylemde bulunduğunu ve bunun kendisini daha da cesaretlendirdiğini söyledi. 

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“BU BİR PARTİ SEÇİMİ DEĞİL”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bireyin daha fazla değerlendirildiği bir seçim olduğunu kaydeden Denktaş, “Herkesin partisi kendine. Ama bu bir parti seçimi değil. Partili Cumhurbaşkanı olmak yerine tüm halkı kucaklayabilen, yol gösterebilen ve bir sorun yaşandığında o sorunu çözmenin yollarını bulabilen bir anlayışla hareket eden bir makam olmalı. Bu makam, yeri geldi hükümete ve muhalefete de yol gösterebilen bir konumda olmalı” dedi.

Denktaş, Cumhurbaşkanı’nın iç meselelerde yetkisi olmamasına karşın kuracağı diyalogla etkisini gösterebileceğini belirterek, bu anlayışı benimseyerek bu makama talip olduğunu dile getirdi.

Denktaş şöyle devam etti:

“Masada kalan iki toplumlu iki kesimli federasyonun var. Ancak herkes anlaşmıştır ki bu asla gerçekleşmesi mümkün olmayan bir yol. Birleşik Kıbrıs varılacak olan bir hedef olmadığına göre mevcut durumu iyileştirerek ‘Birlikte yaşayan bir Kıbrıs olur mu?’yu sorgulamak gerekir. Uluslararası hukukun içerisine girebilmek için mevcut durumu daha iyi noktaya taşımanın yollarını bulmamız lazım.” 
Denktaş, “KKTC, sizlerin büyük mücadeleleri ile babamın kuruculuk yaparak ortaya çıkan bir devlet. Ama 5 yıl içerinde ben KKTC’yi tanıtacağım demek boş bir umut vermektir. Siyasi tanınmaya gitmeden önce dünyaya kendimizi kabul ettirecek girişimler yapmalıyız. Kanımca bunun en iyi yolu da hukuk yoluna başvurmamızdır” şeklinde konuştu.

Denktaş, konuyla ilgili “Siyasi karar verirler para boşa harcanır” yorumlarının yapıldığını ancak kendisinin bu konuda boşa para harcanacağını düşünmediğine, çünkü mahkeme süresince söyleneceklerin duyulmayı sağlayacağına işaret etti ve “Haklılığımıza yeni kesimlerin inanmasının yolunu açar” dedi.


 

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Son Güncelleme: 23.08.2020 11:22
Anahtar Kelimeler:
Kktc 2020 Cumhurbaşkanlığı SeçimiSerdar Denktaş
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