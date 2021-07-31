Denktaş ailesinden Sefa Karahasan'a büyük öfke!

Sefa Karahasan ile Denktaş ailesi sosyal medyada birbirine girdi.

Karahasan, Denktaş ailesi fertlerinin büyük öfkesini çekti.

Karahasan'ın bir haber üzerinden yaptığı paylaşım ve yorumlar Denktaş ailesi ferdlerinin, Karahasan'a tepki göstermesine neden oldu.

Serdar Denktaş "şimdi Türkiye düşmanı ilan edin bakalım" diye çıkışırken merhum Denktaş'ın kızlarından Ender Denktaş Vangöl ise Karahasan'a "Kime çalıştığını söyle de anlayalım... Sizin içinizdeki bu Denktaş fobisi bitmez.. Siz milliyetçilik adı altında memleketi çirkefe batıranlarsınız. Babam olsa yüzünüze tükürürdü" diye yazdı.