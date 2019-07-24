Denktaş: “Adamız etrafındaki doğal kaynaklarda Kıbrıs Türklerinin de hakları var”

Denktaş, toplumsal mutabakat ziyaretleri kapsamında TMT Mücahitler Derneği, Genç İşadamları Deneği ve Sanayi Odası ile görüştü.
Ortak Komite fikrine destek vermek ve bu konuda Kıbrıs Türk halkının düşüncelerini uluslararası camiaya duyurmak üzere yaptığı bu görüşmelerden olumlu sonuçlar alacağını belirten Denktaş, “Adamız etrafındaki doğal kaynaklar üzerinde Kıbrıs Türklerinin de hakları bulunmaktadır. Kıbrıs Türklerinin haklarının ne olduğuna karar verecek merci GKRY değildir” dedi.
Son Güncelleme: 24.07.2019 11:30