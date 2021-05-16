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Denizlerimizin yeni çöpüne bir yenisi  daha eklendi

Pandemi başlayalı bir seneyi geçti ancak yerlere çöp atma alışkanlığımız hala geçmedi.

16 Mayıs 2021 Pazar 10:41
Denizlerimizin yeni çöpüne bir yenisi  daha eklendi
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Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yaz aylarına yaklaştığımız bu günlerde deniz mevsiminin açılması ile birlikte sahillere akın eden vatandaşlar korunmak için taktıkları yüz maskelerini denize girdikleri sırada ya denize ya da sahile atmaktan hiç çekinmiyorlar ve sahillerimizi ve de denizlerimizi kirletiyorlar. Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın edince yüz maskeleri de bu kez sahillere ve denizlere atılmaya başlanınca ortaya da bu kötü manzaraların çıkması kaçınılmaz oldu. Duyarsız  vatandaşların maskelerini çöp bidonlarına atmayıp sağa sola atması sahilleri ve denizlerimizi adeta çöplüğe çevirdi. Sahillerin ve denizlerin bu maskeler ile kirletilmesi nedeniyle çevreye duyarlı olan vatandaşları çileden çıkardı. Çevreye duyarlı olan vatandaşlar önceden birçok çöp topluyorduk şimdi bir de yüz maskesi toplamaya başladık diye sitemde bulundular.(MHA)
 

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