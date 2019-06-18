Denize açılan 6 kişi ölümden döndü

Gazimağusa’nın Silver Plajı açıklarında bugün deniz bisikleti kiralayarak denize açılan 6 kişilik grup, rüzgarlı havanın da etkisi ile açığa sürüklendi, şiddetli rüzgarın etkisi ile devrilen bisikletten denize düşen 3 genç, bölgede balık avlayan bir vatandaş tarafından kurtarılırken, deniz bisikletinde mahsur kalan diğer 3 genç Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yağışlı hava olmasına aldırış etmeyen 6 kişilik yabancı grup, deniz bisikleti kiralayarak denize açıldı. Fırtınanın ve rüzgarın etkisi ile sürüklenmeye başlayan bisiklet devrilirken, 19 yaşındaki Filistin uyruklu Kareem Rasho, 21 yaşındaki Filistin uyruklu Saaed El Turkmany ve 25 yaşındaki İspanya uyruklu Abdullah Al Ansari, denize düştü. Denizde dalgalarla boğuşan gençleri, bölgede balık avlayan bir vatandaş kurtarırken, bisiklette mahsur kalan diğer 3 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Boğulmaktan son anda kurtarılan 3 genç ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Gençlerin durumlarının iyi olduğu açıklandı. (MHA)