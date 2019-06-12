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Deniz: “Sizden beklentilerimiz oldukça büyük”

Deniz: “Sizden beklentilerimiz oldukça büyük”

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:40
Deniz: “Sizden beklentilerimiz oldukça büyük”

“HALKIN ALIM GÜCÜNÜ ARTIRACAK, FERAH SEVİYESİNİ YÜKSELTECEK, HAYATI UCUZLATACAK ADIMLARIN ATILMASI GEREK”
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Turgay Deniz başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyetini kabul etti. 
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, tüm sektörel sivil toplum örgütlerinin olduğu gibi, Ticaret Odası’nın da görüş ve önerilerini dikkate alarak işbirliği içerisinde çalışacaklarını belirtti. 
“Sadece maaş öderiz, yolumuza devam ederiz” diye bir felsefede olmadıklarının bilinmesini istediklerini söyleyen Amcaoğlu, kamu ve emeklilerin yanı sıra özel sektör işveren ve çalışanlarını da önemsediklerini, tüm kesimin beklentilerini karşılamak için çalışacaklarını belirtti. 
Hayat Pahalılığını veyahut asgari ücreti artırmanın tek başına çare olmadığına dikkati çeken Amcaoğlu, halkın alım gücünü artıracak, ferah seviyesini yükseltecek, hayatı ucuzlatacak adımların atılması gerektiğine dikkati çekti. 
“225 MİLYON CARİ AÇIK…”
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Şu an yaklaşık 225 milyon cari açık mevcut. Bu sizin hak edişlerinizin ödenmemesi demektir. Yapacağımız girişimler, atacağımız adımlar neticesinde tüm bu sorunların üstesinden gelmek için azami gayret sarf edeceğiz. Yine devletin iç piyasadan özel sektör tarafından almış olduğu mal ve hizmetler ve imalat karşısındaki hak edişleri gününde ödeneceği noktaya getireceğiz. Getirmek zorundayız” dedi.  
Başbakan ve Başbakan Yardımcısı ile tüm mali ve ekonomik konuları istişare ettiklerini söyleyen Amcaoğlu, özellikle Maliye Bakanlığı’nın 2019 yılının kalan süresinde çok önemli sorumluluk üstleneceğinin bilincinde olduklarını kaydetti. 
Amcaoğlu, “Ne yapacağımızı, ne istediğimizi biliyoruz. Tünelin içinde değiliz. Işık aramıyoruz. Biz dışarıdayız. Gözümüz güneş ışığında. Yol haritamız belli” diye konuştu. 

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DENİZ: “SİZDEN BEKLENTİLERİMİZ OLDUKÇA BÜYÜK”
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Maliye Bakanı Amcaoğlu’nu üstlendiği yeni görevden dolayı tebrik etti ve başarı dileklerini iletti.
Deniz,“Maliye kökenli bir bakan olduğunuzdan, sizden beklentilerimiz oldukça büyük. Maliye konularına vakıfsınız. Bu yüzden birlikte çalışarak ülkemizi istenilen refah seviyesine inşallah el birliği ile getiririz” dedi. 
“UBP-HP koalisyon hükümetinin uzun soluklu olmasını temenni ediyoruz” diyen Deniz, böylelikle ülkede var olan sorunların istikrarlı bir hükümetle çözüleceğine inanç belirtti.
Deniz, “Özellikle yeni kurulan hükümetin maliye kökenli bir başbakanı olması bir ilk. Bu nedenle ümitlerimiz yeşerdi. İnşallah bu sefer özellikle ekonomimizin büyütülmesi bakımından sonuç odaklı çalışmalar, cesaretli adımlar atılacağına ümit etmekteyiz” dedi. 
Geçmiş hükümetlerde olduğu gibi UBP-HP hükümeti ile de işbirliğine hazır olduklarını belirten Deniz, “Amacımız, herkesin de beklentisi olan ülkenin refah seviyesini yükseltmektir. Bunun da bir tek yolu; ekonomik kalkınmamızı sağlamamız, geliştirmemizdir. Bugün halkımızın şikâyet etmiş olduğu alt yapı gereksinimleri, eğitimde, ulaşımda, sağlıktaki sorunların aşılması için devlet gelirlerinin de artırılması esastır” diye konuştu. 
Mutlak surette mali disipline önem verilmesi gerektiğine dikkati çeken Turgay Deniz, özellikle hükümetten yapısal reformları gerçekleştirmek için cesaretli adımlar atmasını beklediklerini dile getirdi. 
Deniz, bu konuda kendilerinin de üzerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarının bilinmesini istedi. 
 

Son Güncelleme: 12.06.2019 18:27
Anahtar Kelimeler:
Maliye BakanıOlgun AmcaoğluKıbrıs Türk Ticaret Odası
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